La mayoría de celulares con sistema operativo Android vienen con el Asistente de Google de forma predeterminada, un software desarrollado con inteligencia artificial que lo puedes controlar a través de comandos de voz, es posible preguntarle y pedirle lo que quieras, como por ejemplo: realizar una llamada, abrir tu serie favorita en Netflix, programar recordatorios, etc. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a reemplazar al asistente virtual de Google por el que desarrolló la compañía Amazon, nos referimos a “Alexa”.

Así puedes cambiar al Asistente de Google por Alexa desde tu móvil Android

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la aplicación “Amazon Alexa”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

y descarga la aplicación “Amazon Alexa”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Ahora, abre el aplicativo y otórgale todos los permisos, de esta manera podrá funcionar sin inconvenientes.

Es necesario que previamente te crees una cuenta de Amazon para que inicies sesión.

Tras hacerlo, presiona en las “Configuraciones” que se ubican en el menú lateral.

El siguiente paso es oprimir sobre el apartado “Manos libres Alexa” y activa el interruptor del mismo nombre.

Se habilitará una ventana en donde tendrás que repetir 5 comandos de voz, es una práctica de reconocimiento por voz para que Alexa te identifique cuando la llames.

Te recomendamos situarte en un lugar silencioso.

Listo, ahora solo queda decir “Alexa” y pedirle algo, por ejemplo: “Alexa, ¿Qué hora es?” de inmediato te responderá.

Eso sería todo. Así te olvidarás del Asistente de Google, es posible utilizar los dos en el mismo teléfono, ya que para activar al asistente virtual de Google solo tienes que decir “Ok Google”. Recuerda que desde hace un buen tiempo ya puedes pedirle a Alexa música, información del tiempo, programar alarmas, etc., todo esto incluso si no tienes la aplicación abierta, ya que has habilitado el modo “Manos libres”.

