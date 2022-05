Seguramente que alguna vez has querido reproducir la instrumental de una canción sin la voz del cantante, por ello, de repente abriste YouTube y has buscado lo siguiente: “(nombre de la canción) instrumental”, el problema ocurre cuando esta no tiene mucho parecido con la pista original y hasta se escucha que la han creado desde un ordenador y no con instrumentos reales. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos un sencillo truco de Android para que separes todas las pistas de una canción con el objetivo de silenciar la voz del artista que la interpreta.

Se trata de una aplicación llamada “Moises”, la cual ubicas con el ícono de una letra “M” en forma de ondas, la puedes obtener desde la Google Play Store de Android si es que cuentas con la versión 5.0 o superior del referido sistema operativo. En caso quieras obtenerla rápidamente haz clic aquí y pulsa en “Instalar”.

Básicamente, Moises se presenta como una plataforma que te permite extraer y eliminar las voces de cualquier canción o aislar los instrumentos de un archivo de audio o vídeo. Asimismo, puedes crear una instrumental con la pista original, muy útil cuando quieres hacer un karaoke con tus amigos o familiares. Toma nota.

LOS PASOS PARA QUITARLE LA VOZ A UNA CANCIÓN DESDE TU CELULAR ANDROID

Tras descargar Moises, abre la app y otórgale los permisos necesarios para que pueda operar.

Regístrate con tu cuenta de Gmail (Google) o Facebook.

Ahora, te aparecerá una ventana que dice “Biblioteca”, debajo de esta hay una barra de búsqueda, escribe el nombre de tu canción almacenada en tu dispositivo Android.

Es necesario que previamente hayas descargado una canción o que tengas algunas en la carpeta “Mis archivos”.

También puedes cargar una canción presionando en el ícono de una cruz encerrada en un círculo verde.

Busca tu canción desde la app “Mis archivos”, selecciónala y dale en realizado (arriba a la derecha).

Moises te brindará dos opciones: separar las pistas de la voz, batería bajo y otros, o solo de la voz y el instrumental. Elige el que quieras y dale en “Enviar”.

Cuando haya terminado el proceso, serás derivado a la sección “Biblioteca”, aquí aprieta sobre tu canción.

Finalmente, tendrás un reproductor y arriba una serie de comandos para silenciar las voces de la canción, la percusión, la guitarra y otros instrumentos. Lo silencias deslizando todo hacia la izquierda hasta llegar a cero.

Listo, eso sería todo, cuando hayas terminado de editar la pista solo debes apretar en “Exportar” para guardar el audio MP3 en el dispositivo o compartirlo por tus redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

