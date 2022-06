La inseguridad existe en todos los países del mundo, nadie está libre de ser víctima de un robo, y lo primero que los delincuentes te arrebatan al momento de intervenirte es el dispositivo móvil. Los usuarios que adquieren un teléfono con sistema operativo Android ya están almacenando información muy importante desde el primer día que lo utilizan, como por ejemplo: correos electrónicos, contraseñas, números de tarjetas bancarias, etc., por esta razón el perder tu smartphone o que te lo roben siempre va a generar una gran preocupación. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos los pasos para formatear tu celular Android de manera remota.

Cuando mencionamos la frase de “manera remota”, nos referimos a que puedes formatear o eliminar todos los datos de tu smartphone robado desde cualquier lugar en donde te encuentres, puede ser tu casa, la calle, una oficina, entre otros sitios, el objetivo es que nadie tenga acceso a la información almacenada si es que alguien llega a desbloquear el dispositivo.

Es importante mencionar que no podrás realizar una copia de seguridad de tus datos, quiere decir que la información que has almacenado a partir de la última copia que creaste en adelante, no se guardará y los datos se eliminarán de manera permanente. Asimismo, en caso el equipo no tenga conexión a internet, los datos se eliminarán cuando vuelva a conectarse a la red, tampoco podrás ubicar tu celular con la cuenta de Google.

EL TRUCO PARA FORMATEAR MI CELULAR ROBADO DE MANERA REMOTA

Tras ser víctima del robo, mantén la calma y pídele a un amigo o familiar que te preste su celular, tableta, computadora o laptop, con internet por supuesto. No importa la marca o sistema operativo.

Ahora, entra a Google Chrome o el navegador de tu preferencia y en la barra de búsqueda coloca lo siguiente https://www.google.com/android/find , puedes hacer clic aquí para ir directamente.

, puedes hacer clic para ir directamente. Inicia sesión con tu cuenta de Google, la misma que has registrado en el teléfono robado.

Te aparecerá un mapa en donde podrás visualizar la última ubicación de tu smartphone (en caso lo hayan apagado), de lo contrario podrás ver en tiempo real en dónde se encuentra.

En el lado lateral izquierdo te aparecerán tres opciones: el primero te da opción de reproducir un sonido por cinco minutos que no se podrá apagar de ninguna manera; el segundo bloquea el equipo y te permite mostrar un mensaje de seguridad y un botón para llamar a un contacto; y el tercero elimina todos los datos del smartphone, presiona sobre el último.

Finalmente, toca en el botón verde que dice: “Borrar datos del dispositivo”.

Cómo evitar que los delincuentes apaguen el celular que acaban de robarme

Ingresa a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Busca y presiona la sección “Pantalla de bloqueo”.

Se abrirá una nueva ventana. Aquí toca en “Ajuste de Bloqueo seguro”.

Te pedirán que introduzcas tu PIN, contraseña o patrón de seguridad para continuar.

Por último, activa las opciones “Bloquear con tecla lateral” y “Bloquear red y seguridad”.

Listo, eso sería todo. Intenta apagar tu celular, desactivar el GPS, datos móviles, WiFi, etc., y no vas a poder, ya que Android antes te va a pedir que coloques el método de desbloqueo que has elegido.