El clásico buzón de voz es un servicio de telecomunicaciones que te brindan todas las operadoras telefónicas, estas te permiten dejar o recibir un mensaje de voz cuando alguien intenta comunicarse contigo pero no contestas o simplemente tienes el dispositivo móvil apagado. Es aquí cuando te llega una o varias notificaciones, dependiendo de la cantidad de llamadas perdidas que no has respondido, ¿Te gustaría desactivar el buzón de voz? desde Depor lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Seguramente reconoces el aviso: “Si desea deje su mensaje en la casilla de voz”, este audio se reproduce tras llamar a uno de tus contactos y no te responde o su teléfono está apagado. Cuando el receptor se da cuenta de esto, mira en las notificaciones el ícono de una grabadora y sabe que tiene nuevos mensajes de voz, entonces procede a marcar un código, por ejemplo: en movistar es “*169″, aquí la operadora te dirá “Tienes un (2,3,4, etc.) nuevo mensaje”, incluso te detalla la hora y fecha.

Para muchos es algo molesto recibir mensajes de voz en el referido buzón, por fortuna hay dos maneras de deshabilitarlo, no tienes que descargar aplicaciones externas, solo contar con una buena cobertura o señal por tu zona.

ASÍ PUEDES DESACTIVAR EL BUZÓN DE VOZ EN ANDROID

Abre la aplicación del “Teléfono” que viene instalada de forma predeterminada.

Ahora, digita el siguiente código MMI: “##002#”.

Automáticamente, se desactivará el buzón de voz.

Caso contario te podría aparecer el siguiente mensaje: “ Desvío de llamadas. Todos para todos los servidores básicos. Problema de conexión o código incorrecto MMI ”, significa que tu operador no lo tiene habilitado.

”, significa que tu operador no lo tiene habilitado. Para desactivarlo, simplemente comunícate con la operadora que te brinda los servicios de telefonía.

En caso el código sea compatible, tambien podría servir los siguientes MMI:

**62*242# Apagado o fuera de cobertura (se desactiva con ##62#) **61*242# Cuando no se contesta (se desactiva con ##61#). **67*242# Cuando está ocupado (se desactiva con ##67#). **21*242# Desviar todo al buzón (se desactiva con ##21#).

QUÉ SIGNIFICAN LAS LETRAS “CE” DE TU CELULAR ANDROID

Si volteas tu móvil vas a ver la marca del fabricante y debajo de la misma está grabado las iniciales “ C E ” (separadas).

” (separadas). Definiendo cada letra significa Conformité Européene .

. Esto quiere decir que tu teléfono cumple con los requisitos de calidad y seguridad que solicita la “ Unión Europea ” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios.

” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios. Para resumirlo, en caso el smartphone no cuente con las iniciales “C E” (separadas), si te ocurra algo por culpa de algún fallo en el equipo, el fabricante no podrá responder si el hecho o accidente se generó en Europa.

Por otra parte, las letras “ CE ” (juntas), significan “ China Export ”.

” (juntas), significan “ ”. Dicha marca la llevan todos los productos importados del país asiáticos. Así vas a saber si alguien te quiere engañar diciendo que el producto ha sido importado desde Europa.

