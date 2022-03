Todos los teléfonos inteligentes fabricados por Samsung tienen como sistema operativo a Android, sin embargo, por más que sean marcas confiables, reconocidas y con críticas positivas por parte de los usuarios, algunos ejemplares podrían venir con ciertas fallas o errores, sobre todo los equipos de segunda mano, aquellos que anteriormente pertenecieron a una persona; así que en esta oportunidad te enseñaremos a descubrir el diagnóstico completo de un smartphone Samsung antes de que te animes a comprar o vender uno.

Es importante aclarar que solo un grupo reducido de celulares Samsung cuentan con la opción “Cuidado de la batería y dispositivo” al interior de los ajustes, entre ellos se encuentran los equipos de la línea A,S y Galaxy Note, ubicados en la gama media y alta de la referida compañía surcoreana.

CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DE MI SMARTPHONE SAMSUNG

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu smartphone Samsung , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado “Cuidado de la batería y dispositivo”, se abrirá una nueva ventana.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción “Diagnóstico”, tócala.

Tendrás un total de 23 pruebas a realizar para comprobar si tu teléfono está en buenas condiciones.

Aprieta en cada ícono que se ubica en la parte inferior y espera que Android realice el proceso de verificación. Por ejemplo, si escoges el botón “Estado de la batería”, te puede salir “Batería funciona correctamente”, significa que no hay problemas, caso contrario te aparece “Se requiere intervención”.

Listo, eso sería todo, realiza las 23 pruebas y si alguna está fallando su ícono te aparecerá de color naranja, no obstante, el mismo equipo te brindará una solución para arreglarlo al instante. Cabe resaltar que si el error es interno no se podrá hacer nada y tendrías que llevarlo a un servicio técnico de celulares, por ejemplo, puede no prender la linterna a pesar de que la actives.

