Como se recuerda, el Perú se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional (Callao), así que probablemente pienses en realizar un viaje por estas fechas para que conozcas la cultura, gastronomía o costumbre de una determinada zona; sin embargo, el problema es que el servicio de internet de las operadoras telefónicas no siempre abarcan a todo el territorio nacional, ¿Te gustaría saber si un lugar cuenta con cobertura a la red? desde Depor te explicaremos cómo obtener a esta importante información. Toma nota.

Algunos lugares, sobre todo las zonas rurales, no cuentan con acceso a internet mediante el WiFi o los datos móviles del paquete que has contratado, así que no podrás publicar tus videos o fotografías en las redes sociales de tu preferencia, por lo menos hasta que te ubiques en un sitio con señal.

Todos los teléfonos inteligentes pueden cambiar la tecnología de datos móviles, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G, esta última aún se está desplegando paulatinamente en el territorio peruano. El truco que te enseñaremos, detallará cuál de todas las tecnología es la que más abunda en una ubicación específica.

LA GUÍA PARA SABER DESDE TU CELULAR SI HAY COBERTURA DE INTERNET EN UNA ZONA

Primero, desde el navegador de tu móvil Android ingresa a la página web de “Osiptel” (en Perú) haciendo clic en el siguiente enlace.

Ahora, presiona el botón naranja que dice “Buscar cobertura”, se ubica en la parte superior.

Introduce la ubicación del lugar que vas a visitar, el departamento, provincia, distrito y localidad.

Más abajo selecciona la operador que te brinda los servicios de telefonía.

Oprime en “Ver cobertura”.

Listo, de esta manera sabrás si hay cobertura de internet en esa zona, incluso te detalla el tipo de tecnología móvil, como por ejemplo: 2G, 3G, 4G, 5G.

CÓMO UTILIZAR LOS AIRPODS EN UN MÓVIL ANDROID

Los AirPods se vinculan automáticamente en un iPhone tras abrir el estuche, esto debido a que han sido fabricados por la misma marca (Apple), en cambio, para conectarlos en un teléfono Android tienes que realizar otro procedimiento un poco más largo y son los siguientes:

Abre la tapa del estuche de los AirPods , pero todavía no los saques.

, pero todavía no los saques. Pulsa durante unos segundos sobre el botón trasero del estuche (o el botón del control del ruido si es el caso).

Deja de oprimir cuando la luz blanca se prenda y se apague.

El siguiente paso es desbloquear tu celular Android , ingresa a los “Ajustes” > “Conexiones” > activa el interruptor del Bluetooth.

, ingresa a los “Ajustes” > “Conexiones” > activa el interruptor del Bluetooth. Deja que el teléfono ubique los AirPods, cuando lo haga tócalos y dale en “Vincular”.

Listo, ya podrás utilizarlos sin ningún problema.

COSAS QUE NO PUEDES HACER CON LOS AIRPOS EN ANDROID

No puedes utilizar Siri o el Asistente de Google.

Solicitar una canción.

Recibir información del tiempo o clima.

Activar el sonido espacial.

No se pausará la reproducción de un video o música tras desvincular los AirPods.

Consumirá un poco más de batería, aunque en valores mínimos.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.