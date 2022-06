En más de una oportunidad, desde Depor te hemos enseñado a darle otro tipo de uso a tus viejos dispositivos con sistema operativo Android, por ejemplo: has aprendido a transformar tu antiguo celular en una cámara de videovigilancia, un despertador de escritorio, marco de fotos digital, etc.; esta vez, vas a sacar de tu cajón empolvado esa tableta que has guardado durante muchos años, la misma que ahora convertirás en una mini televisión. Toma nota.

Es probable que en tu casa haya una tableta Android que solo está ocupando espacio en los cajones de tu cómoda o ropero, si pensabas botarla o regalársela a tu amigo o familiar, te comentamos que puedes transformarla en una mini TV para el auto, el baño, la cocina, etc., por supuesto con la ayuda de una aplicación que descargarás de la Google Play Store, la cual solo te ofrecerá los canales nacionales de Perú.

Antes de comenzar, te recomendamos restaurar al modo de fábrica tu tableta, así el sistema correrá más rápido y la batería te va a durar mucho más, el objetivo es que solo funcione como una mini TV y no para otras cosas.

CÓMO CONVERTIR TU TABLETA EN UNA MINI TV

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la aplicación denominada “TV Perú Simple”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

y descarga la aplicación denominada “TV Perú Simple”, para obtenerla rápidamente haz clic . Ábrela y la app te mostrará una parrilla de canales nacionales de Perú.

Finalmente, presiona sobre el que tú quieras y automáticamente vas a ver la señal en vivo de ese canal.

Es probable que eventualmente te aparezca publicidad.

