Los smartphones Android son la herramienta perfecta para planear cualquier salida en nuestro tiempo libre. Hay muchas aplicaciones disponibles y unas mejores que otras para actividades amenas como viajar o simplemente jugar con los amigos, así como disfrutar de divertidas experiencias. Ya sabemos que hay miles de aplicaciones en Internet, por lo que acudimos a las recomendaciones de los expertos.

“Los teléfonos inteligentes están para hacernos la vida más fácil, para servir a cada uno de los usuarios en su día a día, y en cada una de sus experiencias. Por ello, existe una amplia gama de aplicaciones, muchas gratuitas y otras de paga que pueden, desde organizarnos el viaje, hasta ayudarnos a preparar un delicioso platillo para nuestras visitas en estos feriados”, destacó Gabriel Dávalos, máster trainer de OPPO.

ANDROID | Las mejores apps para tus días libres

En ese sentido, para que aprovechar al máximo estos días, los especialistas de OPPO te recomiendan estas aplicaciones de smartphones para salir de la rutina, reflexionar o relajarte sin problemas:

Para viajar: si planea salir de la ciudad, aplicaciones como TripAdvisor, Booking y Airbnb son esenciales para encontrar alojamiento, descubrir los mejores restaurantes y planificar tus actividades turísticas. No solo ofrecen datos de tarifas, ubicaciones, sino también, las opiniones de otros usuarios con sus respectivas calificaciones.

Relajo: si desea quedarse en su hogar, es indiscutible que Netflix, Disney+, Amazon Prime o Spotify son un gran aliado para jornadas maratónicas de cine y música. En el caso que decidas ir de viaje, y en el camino no tendrás conexión a internet, puedes descargarte con anticipación la serie o película en apps de las antes mencionadas, así como en HBO Max o Crunchyroll.

Cocina casera: para los amantes del buen comer, aplicaciones como Cookpad y Tasty son ideales para descubrir más de 3000 recetas, entre entradas, platos de fondo y postres, con los que podrás deleitarte a ti o a tus seres queridos.

Videojuegos: las aplicaciones de juegos como Candy Crush y Among Us son perfectas para disfrutar de un tiempo de ocio y entretenimiento si no busca actividades que se puedan hacer desde casa. Por el otro lado, si quieres retos más grandes, puedes optar por títulos como FIFA Futbol, Free Fire o Mobile Legends.

Hoy en día, los smartphones se han convertido en un aliado para planificar tus actividades laborales y de ocio, no esperes más para definir cómo aprovecharás este fin de semana largo con la ayuda de la tecnología móvil.

