Seamos sinceros... Los navegadores predeterminados de los móviles Android no son los mejores del mercado. No es para menos, porque los fabricantes no están obligados a reinventar la rueda cuando Internet ofrece servicios como Chrome, Firefox y demás.

Para esta oportunidad, echemos un vistazo a los mejores browsers disponibles para Android, el sistema operativo de Google. Desde el modo oscuro hasta la sincronización del escritorio y la compatibilidad con extensiones, estos navegadores tienen mucho que ofrecer.

ANDROID | Los mejores navegadores

Mozilla Firefox ha mejorado tras varias actualizaciones en Android. Ahora ofrece una barra de direcciones en la parte inferior (para facilitar su uso en teléfonos largos) y, opcionalmente, sincroniza casi todos los datos con la versión de escritorio. También bloquea los scripts de seguimiento de forma predeterminada, aunque puede elegir levantar o endurecer las restricciones.

Chrome es el navegador web dominante en las plataformas móviles. Debido a que la mayor parte de Chrome es de código abierto y la mayoría de los otros navegadores en Android usan esa base. Puedes cambiar de pestaña deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en la barra de direcciones, obligar a que los sitios web estén oscuros cuando el teléfono está en modo oscuro y mucho más.

DuckDuckGo es un motor de búsqueda web centrado en la privacidad. Este es probablemente el navegador más básico de esta lista, ya que no hay soporte de sincronización de escritorio, extensiones y pocas funciones avanzadas. Sin embargo, los scripts de seguimiento están bloqueados de forma predeterminada y el navegador otorga a cada sitio una calificación de privacidad con una lista completa de todos los rastreadores bloqueados.

Samsung Internet se basa en Chrome, pero tiene una interfaz totalmente personalizada que se adapta al lenguaje de diseño One UI de Samsung. Algunas de sus ventajas sobre Chrome incluyen la protección de seguimiento, una selección limitada de complementos y un diseño de botones que es más fácil de usar en teléfonos altos.

Vivaldi usa una tira de pestañas en la parte superior de forma predeterminada, similar a los navegadores web de escritorio, lo que es especialmente agradable en tabletas y smartphones en horizontal. También hay un panel inferior para realizar funciones clave sin llegar a la parte superior de la pantalla, una página de ‘Marcado rápido’ estilo Opera cuando abre una nueva pestaña, un modo de escritorio siempre activo opcional y un bloqueador opcional para rastrear scripts.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.