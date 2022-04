Si te encuentras en una situación en donde tu teléfono móvil con sistema operativo Android no puede prender porque ya no funciona el botón de encendido y apagado, has ingresado al lugar correcto, pues aquí te enseñaremos un sencillo truco para que tu dispositivo arranque sin la necesidad de pulsar el botón antes mencionado.

El botón de “Power” se puede malograr por muchas razones, ya sea porque ha tenido un golpe muy fuerte, que le haya caído agua o porque lo has pulsado bruscamente. Arreglar cualquier parte de un smartphone en la actualidad es sinónimo de gastar mucho dinero, sobre todo cuando se rompe la pantalla, sin embargo, no es necesario utilizar el botón “Power” para que tu dispositivo Android encienda.

LA GUÍA PARA PRENDER TU CELULAR CUANDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO NO FUNCIONA

Primero, asegúrate que tu celular haya cargado lo suficiente, se recomiendo una carga mínima del 15% o superior.

Ahora, enchufa tu cargador a un tomacorriente, no a una computadora o laptop, ya que no suministra la misma energía.

El siguiente paso pulsar el botón de “más volumen” sin soltarlo y conectar el cable de tu cargador al celular.

El móvil prenderá, pero te saldrá la pantalla de “Reboot”, todavía no sueltes el botón.

Cuando te aparezca el menú, ya puedes dejar de pulsarlo.

Finalmente, no toques tu celular por unos 10 o 15 minutos y automáticamente se saldrá del “Reboot” para mostrarte la pantalla principal.

Eso sería todo, lo único que queda por hacer es desbloquear el celular con tu patrón de seguridad, PIN, contraseña o huella dactilar. Además, se recomienda que tu teléfono Android no se apague contantemente, primero, para que no recurras a este proceso que toma varios minutos; y segundo, así no dañarás el botón de subir volumen, ya que se podría malograr tras pulsarlo por mucho tiempo y en varias ocasiones.

