La Navidad 2022 es una festividad cristiana que la mayoría celebra los 25 de diciembre de cada año junto a sus seres queridos, sin embargo, una característica peculiar de este importante día es la repartición de regalos a todos los engreídos de la casa. Antes de comprar los obsequios, desde Depor te enseñaremos a simular una videollamada con el mismo Papa Noel utilizando tu teléfono Android, de esta manera los niños podrán pedirle a Santa Claus lo que tanto deseaban y vivirán una de las mejores experiencias navideñas de su vida. Toma nota.

Se trata de la aplicación “Videollamada Papá Noel Navidad”, como su propio nombre lo indica, podrás hacer una llamada de video con Santa Claus 100% gratuita, aunque también cuenta con una versión premium que te brinda mejores opciones.

La referida app la puedes obtener directamente desde la Google Play Store de Android o haciendo clic aquí. En la videollamada “verás al verdadero Papa Noel” y tú también aparecerás en la reunión.

Así puedes crear una videollamada con “Santa Claus” en tu teléfono Android

Además, el momento mágico quedará grabado en formato MP4 para que conserves el recuerdo de tus hijos, nietos, sobrinos, etc.

Primero, abre la aplicación y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin problemas.

Ahora, presiona sobre la opción “Iniciar videollamada”.

Te aparecerá una ventana para que personalices la llamada de video.

En la opción “Imagen” selecciona cualquier imagen de Santa Claus; en “Idioma” selecciona “Español”; en “tiempo” se recomienda añadir entre 30 segundos o un minuto.

Más abajo, elige un tono de llamada, entre los más conocidos está “Feliz Navidad” y “Jingle Bell Rock”.

Cuando termines todo, oprime el ícono de la flecha que apunta hacia la derecha (se encuentra arriba).

El siguiente paso es escoger un tipo de saludo de Santa Claus. Recuerda que también existe una versión premium, aunque la gratuita es increíble.

Espera un poco, sé paciente. Recibirás una notificación que dice “ Cuando pulses esta notificación, la llamada comenzará en 10 segundos ”, tócala.

”, tócala. En 10 segundos recibirás la videollamada. Papá Noel saludará a los pequeños de la casa y les dirá que pidan los regalos que quieran.

