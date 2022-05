Cuando hablamos del sistema operativo para móviles que mayor libertad de personalización le brinda a los usuarios, rápidamente pensamos en Android, el software desarrollado por Google que se encuentra presente en varios modelos de la gama media y alta de Samsung, los cuales te permiten realizar lo siguiente: cambiar la imagen del fondo de inicio y bloqueo, la animación y color de las notificaciones, añadir widgets, etc. Además, puedes modificar el diseño de las aplicaciones con los “temas” de Android, ¿Qué son estos y cómo añadirlos? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Todos los móviles de Samsung cuentan con una Interfaz de Usuario (IU) predeterminada, quiere decir que el diseño de las aplicaciones y opciones de los ajustes siempre serán los mismos en determinados modelos de la marca; sin embargo, el referido estilo puede no ser del agrado de muchas personas, es aquí en donde entran los “Temas”, una colección de elementos que te permiten personalizar tu teléfono celular.

Para ser claros, en el S.O. Android, los “temas” son un paquete de personalización que te ayudarán a cambiar los íconos de las aplicaciones, fondos de pantalla, tonos de notificación, colores y cualquier otra cosa que modifique el aspecto del sistema.

CÓMO AÑADIR “TEMAS” EN MI CELULAR SAMSUNG CON ANDROID

Primero, desde tu móvil Samsung con sistema operativo Android , presiona el botón digital de “inicio”, el cual se ubica en la parte inferior representado con el ícono de un cuadrado.

, presiona el botón digital de “inicio”, el cual se ubica en la parte inferior representado con el ícono de un cuadrado. Después, en la pantalla principal realiza el gesto de pellizcar hacia adentro, como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara.

Automáticamente se habilitarán cuatro funciones abajo.

Aprieta sobre el apartado “Temas”.

Te aparecerán los “Temas de Galaxy”, algunos tendrán un costo y otros son gratuitos.

Toca la pestaña de arriba que dice “Mas populares”.

Aquí estarán los temas sin costo, dale clic al que más te guste y luego presiona en el botón de “Descargar”.

Finalmente, espera que termine el proceso y pulsa en “Aplicar”.

Listo, vas a ver como el diseño de las aplicaciones ha cambiado radicalmente por uno más inusual, si no te gusta el fondo puedes reemplazarlo por otro, no te preocupes que no afectará al estilo de los íconos.

