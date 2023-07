Es probable que hayas hecho un screenshot a las conversaciones de WhatsApp, historias de tus amigos en Instagram, comprobantes de pago en las aplicaciones bancarias, etc., la forma básica para realizar una captura de pantalla es presionando al mismo tiempo los botones de bajar volumen y power, aunque hay otras maneras más avanzadas, como el gesto de pasar tu mano sobre la pantalla táctil del smartphone.

El popular screenshot es muy útil para generar una imagen de los elementos visuales que emite un teléfono inteligente en tiempo real, así puedes compartirlo con tus amigos o simplemente tenerlo para comprobar algo. Se suele utilizar mucho para las transferencias bancarias.

El problema de realizar un screenshot es que de manera predeterminada te aparece una animación en la parte inferior de la pantalla, la cual tarde en desaparecer unos cincos segundos aproximadamente, algo que resulta frustrante cuando quieres realizar varias capturas de pantalla seguidas. Desde Depor te enseñaré a ocultar la referida característica que también incluye la herramientas de edición básica, opción de desplazamiento y compartir.

Así puedes eliminar la animación del screenshot en Android

Primero, ingresa a los ajustes de tu dispositivo Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Funciones avanzadas”.

El siguiente paso es oprimir la opción denominada “Capturas de pantalla”.

Finalmente, desactiva el interruptor “ Mostrar herramientas tras capturar ”.

”. Listo, ahora toma un screenshot y en la parte inferior no te aparecerá nada.

Lista de celulares Xiaomi que actualizarán a Android 14

La versión final de Android 14 todavía tiene algunos meses de espera, por lo que es posible ir ajustando nuestros dispositivos para iniciar la descarga de este parche. Por ello, si tienes un celular Xiaomi, te contamos cuáles podrán, hasta el momento, descargar este nuevo sistema.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 11 Prime 5G

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Si tu teléfono no se encuentra en la lista, no te preocupes, ya que todavía queda tiempo para conocer si Android incorporará alguna medida para aquellos modelos que no sean disponible para la nueva actualización.