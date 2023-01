Todos los celulares Android cuentan con una barra en el menú de herramientas para modificar el brillo de tu pantalla, la cual debes ajustar dependiendo de la iluminación del lugar, por ejemplo: si el día está muy soleado, lo ideal sería que subas el brillo al máximo, así vas a navegar con normalidad, sin embargo, tienes que bajar el brillo al mínimo en caso te encuentres a oscuras, aunque muchos usuarios han reportado que si lo dejas en 0% no observas nada y si lo aumentas a 3% suele causar cansancio ocular.

Actualmente, los usuarios pasan durante largos periodos de tiempo mirando la pantalla de su smartphone, así que para cuidar la visión de las personas, Android añadió hace mucho tiempo la herramienta denominada “modo oscuro”, el problema que tras activarla no funciona en algunas aplicaciones. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a forzar todas las apps de tu teléfono para que sean compatibles con el “Dark Mode”.

Es importante aclarar que muchas aplicaciones no son compatibles con el “modo oscuro”, ¿No lo crees? despliega la barra de notificaciones o menú y presiona en el ícono de la media luna para activarlo. Hecho esto, accede a Twitter, vas a ver que la referida red social se niega a cambiar su clásica interfaz blanca.

Así puedes forzar a todas tus apps de Android a tener el modo oscuro

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, habilita las “Opciones de Desarrollador” o “Modo Desarrollador”, para hacerlo desplázate hacia abajo y presiona en el apartado que dice “Acerca del teléfono” > “Información de software”.

Aquí vas a oprimir en repetidas ocasiones sobre la opción “Número de compilación” hasta que te aparezca el siguiente aviso: “ Se activaron las Opciones de Desarrollador ”.

”. Vuelve a los “Ajustes” y desplázate hacia el final, ya habrás habilitado el referido modo, oprímelo.

Finalmente, en la sección “Procesamiento acelerado mediante hardware”, busca y enciende el interruptor denominado “Forzar modo Oscuro”.

Corrobora los cambios realizados ingresando a Twitter o a la aplicación que se negaba a tener el “Dark Mode”.

Funciones de Android que consumen tu batería sin que te des cuenta

De repente el 10% no te parezca una exorbitante cantidad de energía, es lo que consumen las 4 funciones de tu teléfono que no utilizas, pero están activadas, no obstante, desearías ese 10% cuando tu celular se encuentra en 0% y no tienes un cargador o tomacorriente a la mano.