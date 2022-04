¿Te has comprado un celular recientemente y no le has colocado un pin o patrón de seguridad? Esto te hará pensarlo dos veces. Si bien los terminales están llenos de nuevas funciones, como es el caso de mejores cámaras, batería y carga, es mejor protegerlo al 100%.

Cada vez que encendemos nuestro dispositivo móvil , el smartphone siempre nos pide nuestro código para desbloquearlo, pero eso a veces suele ser un dolor de cabeza si es que nos lo olvidamos. ¿Sabes por qué es importante? Te lo decimos.

POR QUÉ LE DEBES COLOCAR UN PATRÓN O PIN A TU CELULAR ANDROID

En primero lugar, el pin o patrón mejorará la seguridad de tu dispositivo móvil. De esa manera, nadie mas que tú podrá ingresar a tus apps.

Nadie verá tus mensajes. Con el bloqueo tampoco nadie podrá visualizar tus mensajes.

Otro detalle de colocar el pin o patrón está en que si te roban el celular, el ladrón no podrá tener acceso a tus fotos, mensajes, etc.

Recuerda siempre proteger tu equipo con una contraseña para así mejorar la seguridad. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso utilices aplicaciones de bancos, tu celular te pedirá loguearte con tu código de celular para procesar las compras, evitando que cualquiera no lo use.

Recuerda que también puedes usar el reconocimiento de huella o rostro, ambos son bastante más seguros que un pin.

