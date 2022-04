A muchos usuarios de Android no les interesa que Google rastree la ubicación de su dispositivo móvil, sin embargo, hay otro puñado de personas que no se sienten cómodos con el hecho de brindar esta importante información y prefieren reforzar su privacidad negándole el permiso del GPS a la compañía de la gran “G”, ¿Te gustaría saber cuáles son las consecuencias de tomar esta drástica decisión? a continuación lo explicaremos.

Todas las personas que tienen un dispositivo móvil con sistema operativo Android, obligatoriamente deben de tener una cuenta de Google registrada en su celular, ya que para empezar a descargar aplicaciones desde la Google Play Store o de sitios externos en Google Chrome, te pedirán registrarte colocando un correo electrónico (Gmail) y tu contraseña, como se recuerda, Android es un software desarrollado por Google.

¿Qué hace Google con mi ubicación? De acuerdo con sus términos de privacidad, la compañía utiliza los datos de tu ubicación para “que tus resultados de búsqueda incluyan cosas que están cerca de ti, indicarte cuándo un restaurante suele estar más concurrido (...) mostrarte un sitio web en el idioma adecuado o ayudar a mantener protegidos los servicios de Google”, no obstante, hay otro dato más importante que los anteriores.

POR QUÉ NO DEBO QUITARLE EL PERMISO DE MI UBICACIÓN A GOOGLE

Si tienes un smartphone Android de gama alta o uno de gama media recién adquirido, no sería lo ideal quitarle los permisos a Google, sobre todo si vives en un país y zona en donde la delincuencia es “pan de cada día”. Si le niegas el GPS de tu cuenta a los de Alphabet Inc., en caso seas víctima de robo o pierdas tu equipo móvil, no podrás encontrarlo a través de Google Account.

Esta es una de las principales razones para que Google continúe teniendo el acceso a tu ubicación o GPS del móvil. Si quieres corroborar que Google aún tenga los permisos de tu cuenta o celular, haz lo siguiente:

Ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones de tu smartphone, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Presiona sobre el apartado “Aplicaciones”. Busca y accede a la app de Google (No Google Chrome).

(No Google Chrome). Te aparecerá toda la información del aplicativo, entra en “Accesos”.

Aquí te saldrán todos los permisos que tiene Google en tu celular, si en la opción “Ubicación” no te muestra “Con permiso permanente”, apriétala.

Finalmente, se desplegará una nueva ventana, selecciona en “Permitir todo el tiempo” y sal de los ajustes.

Cómo encontrar mi celular Android robado o perdido desde una PC o portátil