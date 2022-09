Cuando no puedes enviar o recibir un mensaje de texto SMS a través de tu dispositivo móvil, de inmediato culpas al operador que te brinda los servicios de teléfonía, es algo normal, porque si la señal de esa empresa falla contantemente vas a sentir que estás “regalando” tu dinero, sin embargo, muchas veces el problema se debe a causas convencionales que no se relacionan con la red de una operadora, sino con algunos errores que sufren los celulares Android. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos por qué no puedes enviar mensajes SMS y cuáles son las posibles soluciones que le pondrán fin a este inconveniete. Toma nota.

Aunque en la actualidad existen diferentes aplicaciones de mensajería instantánea y las más utilizadas son las siguientes: WhatsApp, Messenger o los mensajes directos de Instagram, estas pertenecen a la misma compañía de Mark Zuckerberg, nos referimos a “Meta”, la cual se suele caer con frecuencia y afecta a todos los servidores que te mencionamos anteriormente. Es aquí cuando procedes a utilizar o comunicarte mediante los mensajes de texto SMS, y por esta razón siempre es bueno que se mantengan activos ante diferentes situaciones.

QUÉ HACER SI NO PUEDES ENVIAR O RECIBIR MENSAJES DE TEXTO EN TU CELULAR

Antes de comenzar, corrobora que no tengas deudas pendientes, que haya buena cobertura por tu zona o que el modo avión no se encuentre activado, son las principales causas de no poder enviar o recibir mensajes SMS.

Tarjeta SIM : es probable que tras un golpe de tu dospositivo la SIM se haya movido de su lugar y por esta razón no tengas acceso a la red, un método fácil para verificar si cuentas con señal es viendo la barra que se ubica arriba a la derecha, si está en cero o con el símbolo de una equis, significa que el smartphone no reconoce la tarjeta SIM, asimismo, es posible este coponente se haya roto.

: es probable que tras un golpe de tu dospositivo la SIM se haya movido de su lugar y por esta razón no tengas acceso a la red, un método fácil para verificar si cuentas con señal es viendo la barra que se ubica arriba a la derecha, si está en cero o con el símbolo de una equis, significa que el smartphone no reconoce la tarjeta SIM, asimismo, es posible este coponente se haya roto. Fuerza la detención de la app de mensajes : todos los móviles tienen una aplicación predeterminada de mensajes, y seguramente haya sufrido ciertos fallos que te impidan recibir o enviar mensajes, por ello, fuerza la detención ingresando a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > busca la app de SMS > y presiona en “Forzar detención” > actívala nuevamente.

: todos los móviles tienen una aplicación predeterminada de mensajes, y seguramente haya sufrido ciertos fallos que te impidan recibir o enviar mensajes, por ello, fuerza la detención ingresando a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > busca la app de SMS > y presiona en “Forzar detención” > actívala nuevamente. Almacenamiento lleno : elimina fotos, videos, documentos, etc., cualquier archivo multimedia que no utilices, ya que cuando no hay almacenamiento en tu celular no te llegarán los mesajes porque estos también consumen espacio.

: elimina fotos, videos, documentos, etc., cualquier archivo multimedia que no utilices, ya que cuando no hay almacenamiento en tu celular no te llegarán los mesajes porque estos también consumen espacio. Elimina la memoria caché: cuando una app registra demasiados datos caché suele tener errores, haz lo siguiente: entra a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > oprime la app de “SMS” >”Almacenamiento” > y pulsa en “Borrar caché”.

POR QUÉ MOTIVO TU PAREJA TIENE DOS APLICACIONES DE CALCULADORA

Una de las razones es que la aplicación externa de la calculadora tiene más funciones que la predeterminada, por eso tu pareja optó por esta.

Otro de los motivos y en el peor de los casos es que se trate de una aplicación “fake” (falsa), significa que aparenta ser una calculadora.

Existen apps en la Google Play que se camuflan muy bien como una simple calculadora de tu smartphone, hasta puedes realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, etc., pero, si colocas una clave secreta y presiona en igual (=), se habilitará un nuevo espacio en tu celular.

Desde aquí puedes esconder fotos y videos de la galería principal de tu dispositivo. A continuación te brindaremos una lista de los falsos aplicativos de calculadora:

“Calculadora: ocultar fotos”.

“Calculator Vault: App Hider”.

“Calculadora - ocultar fotos”.

“Calculadora secreta foto videos”.

“Secreto calculadora casillero.

“WSLT Calculadora secreta”.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.