En el mundo de los smartphones cada uno se diferencia no solo por sus cámaras, sino también por la batería, diseño, color y hasta el 5G. Sin embargo, a veces solemos colocar la NanoSIM en nuestro celular, pero no podemos realizar llamadas, enviar mensajes, conectarnos a WhatsApp, etc. ¿Por qué?

En ciertos casos resulta que la SIM no es reconocida por nuestro dispositivo móvil . Esto se debe a varios factores entre los que se encuentran varios detalles. ¿Quieres arreglarla por ti mismo y evitar ir al técnico o a tu operadora?

Recuerda que estos pasos son los más simples que harás. No es necesario que tengas que desarmar tu smartphone para lograrlo, de lo contrario podrás perder la garantía de tu equipo.

Por qué mi celular no reconoce la SIM