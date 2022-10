Los teléfonos con sistema operativo Android que cuentan con una batería de 5 mil miliamperios (mAh) o valores superiores, necesitan de un cargador de 30 W como mínimo para que en una hora se cargue de 0% a 100%; sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, se creó la función denominada “carga rápida” y actualmente existen diferentes velocidades, ya sea de 60 W, 100 W, 200 W, etc., ¿Qué significa esto? que si antes tu dispositivo llegaba en una hora al 100%, ahora lo hará en 15 o 20 minutos. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos lo que deberías hacer cuando la carga rápida de tu celular no funciona. Toma nota.

Antes de comenzar, es importante aclarar que no todos los celulares tienen la herramienta “carga rápida”, corrobora muy bien las especificaciones de tu equipo Android para que no gastes tu dinero comprando un cargador con esta característica. Además, recuerda que tanto la batería de tu móvil, como el cargador original, deben tener la misma potencia en Watts (W), la unidad encargada de medir la velocidad a la que se transforma la energía.

SOLUCIÓN CUANDO LA CARGA RÁPIDA NO FUNCIONA

El cable no es compatible

Supongamos que tienes un cargador compatible con la carga rápida de 100 W, pero perdiste el cable USB con entrada tipo “C” y en su reemplazo utilizas otro básico que encontraste por tu casa, ¿Funcionará igual? la respuesta es no, ya que de repente ese cable solo soporta una potencia de hasta 30 W como máximo, entonces el cargador se acoplaría a dicho valor y tu dispositivo Android tardaría más tiempo en llegar de 0% a 100%.

En caso la batería de tu móvil sí tenga la función de carga rápida, este debe ser compatible con la misma potencia del cargador que vas a utilizar, de lo contrario solo recibirá la energía que figura en la ficha técnica o especificaciones del equipo. Si todo está conforme, recomendamos echar un vistazo al cable, ya que podría estar sucio, roto, pelado, etc.

La funda impide la buena conexión

Verifica que el orificio de la funda o protector de tu smartphone no impida la buena conexión del cable tipo “C”, si se desconecta a cada instante no dejará trabajar correctamente a la “carga rápida”. Sugerimos cargar el equipo sin la funda, pero evita dejarlo en el suelo o coloca algo que los acabados no se dañen.

CÓMO ACTUAR SI TE ENCUENTRAS UN CELULAR

Primero, no apagues el teléfono , es un hecho que el propietario intentará llamar a su número para corroborar si todavía sigue prendido.

, es un hecho que el propietario intentará llamar a su número para corroborar si todavía sigue prendido. En caso se coordine un punto de encuentro para la devolución, lo ideal sería ir con alguna autoridad policial, de esta manera vas a contar seguridad si se trata de un extraño.

Antes de entregarlo, asegúrate que lo desbloquee y te diga su número telefónico para corroborar que realmente le pertenece a él o ella.

Si lo has hallado en un centro comercial o institución educativa (de confianza), lo ideal sería reportar el móvil al área de “Objetos perdidos”, ellos se encargarán de todo lo demás.

Ahora, si nadie se comunica después de varias horas y el objeto lo encontraste en la calle, acude a la comisaría más cercana de tu zona para que lo entregues.

Recuerda dar las especificaciones exactas del hallazgo, como por ejemplo: la fecha, hora, dirección exacta, etc. Las autoridades trabajarán para que llegue a las manos de su verdadero dueño.

