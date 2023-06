La pesadilla de quienes están apurados. Los celulares Android advierten que no se puede cargar la batería debido a que hay humedad en el puerto USB. Es imposible no notarlo, porque oirás una alarma y verás la señal de advertencia. El equipo no cargará por obvios motivos de seguridad, por lo que deberás esperar a que se sequen los conectores o leer estos consejos para no perder el tiempo haciendo nada.

Siempre es recomendable tomar acción inmediata cuando Android advierte que hay humedad en la conexión del USB, porque la electricidad puede causar serios daños en el usuario o provocar un incendio. Además, si ahorras tiempo, podrás seguir conectado si es que tu batería está raspando el apagado completo. Simplemente, no se lo deseamos a nadie y más aún si es que está llegando tarde a la oficina.

ANDROID | Cómo secar los puertos de mi celular

Las soluciones dependerán de los equipos que tengas en casa. Hay algunos trucos que puedes aplicar o recurrir a equipos no tan comunes en casa para secar el puerto USB y lograr la conexión segura al sistema eléctrico. Primero recuerda apagar el teléfono para evitar riesgos innecesarios y desenchufa el cargador para proceder al secado de los equipos.

Lo más inmediato que puedes hacer es agitar el cable USB y el celular Android suavemente para eliminar cualquier exceso de agua o humedad superficial.

Otra opción es usar una toalla de papel absorbente o un paño suave y seco para secar cuidadosamente los puertos USB del celular y el cable de conexión. Ten cuidado con los componentes. Te puedes ayudar de un mondadientes para hacer que el paño ingrese a las zonas más reducidas. Ojo, con mucha delicadeza para no romper nada.

Si cuentas con aire comprimido en lata o los infladores manuales de pelota, puedes usarlos para soplar aire seco en los puertos USB y en el conector del cable de conexión. Que no se te ocurra soplar de tu boca porque las micromoléculas de saliva ingresarán a los puertos USB.

Si la humedad persiste a pesar de los tips anteriores, puedes colocar tu móvil Android y el cable de conexión en un recipiente con desecante, como arroz crudo o paquetes de gel de sílice. Déjalos reposar durante varias horas o incluso durante la noche.

Por último queda esperar una hora para asegurarte de que tanto el celular Android como el cable de conexión estén completamente secos antes de intentar utilizarlos nuevamente. De continuar el problema, aconsejamos llamar a un técnico o probar cuál dispositivo es el que está dando el problema. Prueba con otro cable USB en tu celular para determinar si es tu equipo el del inconveniente o el cable en sí.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.