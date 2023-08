En los últimos años, el tiempo que las personas dedican a las pantallas de sus celulares Android o iOS ha experimentado un notable aumento. De acuerdo con un informe de DataReportal, los usuarios de Internet de todo el mundo pasan en promedio siete horas frente a dispositivos móviles u ordenadores, de las cuales la mitad se destinan a smartphones. A pesar de los numerosos beneficios de la tecnología, es esencial ser conscientes del tiempo que invertimos en su uso para mantener un equilibrio saludable.

Este prolongado uso de dispositivos ha impulsado el desarrollo de diversas funciones y opciones que permiten medir la duración de la interacción a lo largo del día, la semana o el mes. “La tecnología debe ser una herramienta que mejore nuestras vidas desde todos los ángulos. Medir el tiempo que pasamos frente a la pantalla del teléfono debería ser un aspecto esencial, ya que nos permitirá tomar decisiones más informadas sobre cómo distribuimos nuestro tiempo en el día y nos ayudará a mantener un estilo de vida más equilibrado”, destacó Gabriela Cortés, directora de Marketing de OPPO Perú.

¿Cómo saber cuánto tiempo estoy frente a una pantalla?

Una de las primeras opciones con la que cuentan un número de dispositivos Android es la de Bienestar Digital. Desde la novena versión de Android, esta herramienta se encuentra disponible para monitorear el tiempo que cada usuario pasa en cada una de las apps que utiliza. Además, le puede poner un límite temporal al uso que le da a cada aplicación.

Por otro lado, los smartphones Android han implementado funciones de protección a su capa de personalización. Gracias a sistemas como Insight AOD, los usuarios podrán tener una representación gráfica de cuánto tiempo encienden la pantalla, cuánto están frente a ella y registrar los bloqueos y desbloqueos. Toda esta información se verá representada como una barra de color en la opción Always on Display.

Otra opción es utilizar una aplicación de terceros, como “Screen Time” o “Momentum”. Estas aplicaciones te ofrecen más información sobre tu uso de tu teléfono, como la cantidad de tiempo que has pasado en cada categoría de aplicación (redes sociales, juegos, etc.) y la frecuencia con la que has recibido notificaciones. En última instancia, cada persona debe establecer límites de tiempo frente a la pantalla del teléfono, hacer descansos regulares durante el día o hacer diversas actividades, ya sea leer, o caminar.

