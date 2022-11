No existe mayor satisfacción que la de comprarte un teléfono inteligente con sistema operativo Android, así que lo primero que debes hacer es crear un patrón de seguridad para que otras personas no accedan a tu información personal, la misma que empezarás a guardar en este nuevo celular, sin embargo, no utilices patrones de internet o fáciles de adivinar, como por ejemplo: una casita, cuadrado, la inicial de tu nombre, etc. En esta oportunidad, desde Depor te mostramos algunas recomendaciones para que tu patrón sea indescifrable.

¿Cómo crear un patrón de desbloqueo 100% seguro para tu celular Android?

Evita las figuras de letras o números: son los patrones más comunes entre los usuarios de Android , asimismo, es el que más utilizan los criminales cuando intentan desbloquear tu smartphone tras habértelo robado. Si eres de las personas que nunca limpia la pantalla del móvil cuando introduce su patrón en repetidas ocasiones, este rastro se podría ver a contraluz.

Asegúrate de que el patrón cruce las líneas: Es más difícil tratar de adivinar un patrón de desbloqueo si cruzas las líneas, por ejemplo: adivinar una casa es más fácil que adivinar una estrella. Aunque tardes un poco más en desbloquearlo o te equivoques al primer intento, sin duda alguna la información de tu smartphone estará a salvo.

Utiliza todos los nodos: Ocupa los 9 nodos o puntos en tu patrón de seguridad, así será más difícil de adivinar. Recuerda que solo tienes un máximo de tres intentos, en caso la persona que quiera desbloquear tu móvil falle, podrá volver a intentarlo después de un minuto, si ocurre lo mismo lo hará en 10, 20, etc.

No comiences desde la parte superior: Se recomienda que empieces el patrón de desbloqueo desde la zona inferior central o desde la parte central de la derecha.

