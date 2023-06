Millones de usuarios en todo el mundo no comparten las decisiones que viene tomando la compañía Google, por ejemplo: primero, hicieron que el almacenamiento de Gmail, Google Drive y Google Photos deje de ser un servicio gratuito, pues ahora las tres plataformas comparten un total de 15GB; asimismo, este mes anunciaron que borrarán las cuentas que tengan dos o más años de inactividad.

Por otra parte, el medio especializado en tecnología “Computer Hoy”, informó que Google desaparecerá todos los contactos que habías registrado en tu teléfono inteligente, aunque existe una manera para evitarlo, ¿Te gustaría saber de cuál hablamos? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Mucho cuidado con la última actualización de los servicios de la Google Play Store de Android, ya que automáticamente desaparecerán los contactos de tu agenda móvil si no has “sincronizado tu cuenta con la nube”. En palabras simples, la gigante tecnológica de la gran “G” busca que los usuarios guarden los datos de sus contactos en Google Drive, espacio encriptado en donde estarán seguros y no los perderás así te roben o cambies de celular.

Cómo sincronizar los contactos de tu celular Android con tu cuenta de Google

Primero, ingresa a la aplicación de “ Contactos ” en tu celular Android , la cual viene instalada de forma predeterminada.

” en tu celular , la cual viene instalada de forma predeterminada. Ahora, presiona el ícono de las tres rayas que se ubican en el extremo superior izquierdo.

Se desplegarán cuatro opciones, toca la denominada “Administrar contactos”.

El siguiente paso es oprimir sobre el apartado que dice “Sincronizar contactos”.

Activa el interruptor de tu cuenta de “ Google ” o correo electrónico Gmail .

” o correo electrónico . Finalmente, aprieta el botón “Sincronizar”.

Listo, debajo de la cuenta aparecerá la información “Sincronizado por última vez el (fecha y hora)”.

Cómo encender o apagar la pantalla de mi celular con dos toques