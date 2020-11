Ya es hora de actualizarse. Una de las principales autoridades de certificación del mundo informó que los móviles Android con versiones anteriores a 7.1.1 Nougat se desconectarán de la web segura en 2021.

De acuerdo con la web Android Police, la organización Let’s Encrypt -vinculada con Mozilla- advirtió que su asociación con la autoridad certificadora IdenTrust vencerá el 1 de septiembre de 2021.

El desarrollador Jacob Hoffman-Andrews explicó que este cambio es importante, porque los softwares más antiguos no reconocen el certificado raíz de Let’s Encrypt. Esto podría “introducir algunos problemas de compatibilidad”.

“Cierto software que no se ha actualizado desde 2016 (aproximadamente cuando nuestro root fue aceptado para muchos programas) todavía no confía en nuestro certificado raíz, ISRG Root X1. En particular, esto incluye versiones de Android anteriores a la 7.1.1. Eso significa que esas versiones anteriores de Android ya no confiarán en los certificados emitidos por Let’s Encrypt”, señaló.

Let’s Encrypt informó que el 34% de los dispositivos Android ejecutan una versión anterior a la 7.1 según los datos del paquete de desarrollo de Android de Google.

No habrá otra que comprarse un nuevo teléfono o instalarse Firefox para navegar en Internet sin problemas, aunque algunas aplicaciones puedan romperse por la incompatibilidad.

ANDROID | Malware Joker

El malware Joker hace que los usuarios de Android sean inscritos en servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas premium (WAP) sin que lo sepan. Los hackers usan este medio para robar información personal, así como leer y copiar mensajes de texto, entre otras cosas.

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator - Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor - Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF