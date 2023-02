Los usuarios de Android no dejan de quejarse sobre las constantes llamadas comerciales que reciben todos los días en sus teléfonos inteligentes, normalmente son las compañías o empresas que te quieren vender algún producto o servicio, el problema es que los asesores se siguen comunicando contigo a través de diferentes números a pesar de que no quieres adquirir lo que te ofrecen, ¿Qué deberías hacer para no seguir siendo víctima del spam? es algo que desde Depor te enseñaremos de inmediato.

Existen dos tipos de soluciones cuando ya no quieres recibir llamadas spam: primero, bloqueando los números telefónicos que ya tienes identificados; segundo haciendo una denuncia forma ante el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), para el caso de Perú, en otros países deben contactarse con una entidad similar.

¿Cómo denunciar y evitar las llamadas Spam en tu teléfono Android?

Antes de comenzar, te brindaremos una serie de recomendaciones para evitar las llamadas comerciales: no navegues por sitios web inseguros; no solicites mucha información con un mismo número de celular , lo ideal sería añadir pedir informes con un correo electrónico; si los asesores comerciales te escriben por las redes sociales nunca compartas tu número porque así es como crean su base de datos.

Bloquea los números

Primero, abre la aplicación de “Llamadas” que viene instalada de forma predeterminada en tu celular Android .

. Ahora, presiona una sola vez sobre el número “Spam”.

Se desplegarán algunas opciones en la parte inferior, toca en el ícono de la “i” (información).

El siguiente paso es oprimir en el botón denominado “Bloquear”, el cual se ubica en la parte inferior.

Finalmente, Android te indicará que “ya no recibirás llamadas ni mensajes de este número”, confirma la acción.

Denuncia ante Indecopi

Envía un correo electrónico a “sacreclamo@indecopi.gob.pe”.

También puedes realizar una llamada a 01-224-7777 si te encuentras en Lima, o al 0-800-4-4040 para las regiones.

Recuerda añadir y tener a la mano el nombre de la empresa , el producto o servicio ofrecido y el o los números que te llaman con frecuencia.

Se recomienda que también agregues capturas de pantalla o grabaciones.

