Internet ya forma parte de nuestras vidas. Si has viajado al extranjero, especialmente a países que no hablan español, habrá momentos en los que necesitarás Google Translate en tu equipo Android. El problema es que, al estar en el extranjero, no tendrás datos para hacer todas tus consultas. Por suerte, hay una salida para que no pases por el apuro de comprar un chip en otro país.

Pocos usuarios de Android saben que el Traductor de Google tiene el modo sin conexión, que permite descargar los idiomas que necesites para traducir lo que sea. La opción funciona tanto para equipos iOS de Apple como Android.

Lo primero que deberás hacer es descargar la aplicación Google Traductor en Google Play, la tienda oficial de Android. Hecho esto, vayamos a los pasos.

ANDROID | Cómo descargar idiomas en Google Translate

Abre la aplicación de Traductor en tu celular.

Toca en las tres líneas de la esquina superior izquierda si tienes Android. De usar un equipo iOS, solo toca en el apartado Ajustes en la zona inferior derecha.

Aparecerá un nuevo menú. Entra a Traducción sin conexión.

Escoje los idiomas que desees descargar. Probable el sistema te pida permiso para usar el almacenamiento del teléfono.

Acabado la descarga, podrás verlo en el menú. Puedes eliminarlo con el botón de papelera junto al nombre del idioma.

Nada más. Ahora podrás usar el sistema de traducción de Google incluso cuando no tengas conexión a Internet ni línea telefónica.

