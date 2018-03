Android: con este truco truco podrás usar tu smartphone si se te rompe la pantalla

Muchos reconocerán la agonía que es que se te rompa la pantalla del móvil, o incluso conocerán a alguien que le pasó. Causa mucha frustración no poder utilizar tu Smartphone por no acceder a la pantalla. Sin embargo, los dispositivos Android tienen un truco para ello.



Si tienes Android y te sucede esto, existe una manera de utilizar tu celular sin necesidad de tocar la pantalla. Para hacerlo, lo único que necesitas un cable USB-OTG, para poder conectar un mouse vía USB a tu celular y usarlo como si fuera una pequeña laptop.



No necesitan nada más. Ni aplicaciones externas ni configuraciones extrañas en el teléfono. Los dispositivos Android tienen esta característica integrada para mostrarte la "flechita" de un mouse al conectar uno a tu Smartphone.​

Lo mejor de todo es que este cable es bastante común de encontrar y no cuestan demasiado caros. Además de conectar un mouse, puedes utilizarlo para conectar discos duros, pendrives, mandos de consola para jugar y muchas otras funciones ocultas que tiene Android para ofrecer.