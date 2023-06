La mayoría de televisores desarrollados con el sistema operativo Android TV, ya sean de la marca Xiaomi, Hisense, Phillips, etc., vienen con unos puertos HDMI en la parte posterior o lateral del Smart TV, no obstante, muchos no saben que cada uno es totalmente diferente e incluso pueden ser HDMI 2.0 y 2.1 de acuerdo a las especificaciones del equipo, ¿Quieres saber cómo utilizarlos de una manera adecuada? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Es cierto, todos los puertos lucen exactamente a iguales, pero eso no significa que su función sea la misma, aquí te enseñaremos a identificar en dónde tienes que colocar el cable de tu equipo de sonido, consola de videojuegos (PlayStation o Xbox), Blu-ray y otros productos, así le sacarás el máximo provecho al Smart TV porque te brindará una mejor calidad de imagen y sonido.

Es importante aclarar que no todos los televisores cuentan con las mismas entradas HDMI, de hecho esto dependerá mucho de la gama, los media y alta permiten imágenes con resolución 4k y 8K, también Dolby Atmos y DTS:X, informó el portal tecnológico “Xataka”.

Función de cada puerto HDMI en tu Android TV

Las dos primeras entradas HDMI sirven para reproducir contenido en Full HD (resolución 1080p).

sirven para reproducir contenido en Full HD (resolución 1080p). Las dos últimas sirven para reproducir contenido 4K a 120 Hz u 8K a 60 Hz (dependiendo de las características del Smart TV).

sirven para reproducir contenido 4K a 120 Hz u 8K a 60 Hz (dependiendo de las características del Smart TV). En los dos últimos (si la TV tiene HDMI 2.1) se recomienda colocar el cable de tu consola de videojuegos PlayStation 5 o Xbox Serie X.

El puerto que detalla las siglas ARC (Audio Return Channel), sirven para extraer el sonido y enviarlo a un equipo de audio, como una barra o equipo de sonido. Es compatible con audio PCM, Dolby Digital y DTS.

(Audio Return Channel), sirven para extraer el sonido y enviarlo a un equipo de audio, como una barra o equipo de sonido. Es compatible con audio PCM, Dolby Digital y DTS. Por otra parte hay puertos que tienen eARC es más potente porque admite Dolby Atmos y DTS:X, los cuales son formatos de mejor calidad y mayor inmersión.

es más potente porque admite Dolby Atmos y DTS:X, los cuales son formatos de mejor calidad y mayor inmersión. Por ello, antes de comprarte un equipo de sonido o cualquier consola, verifica que sea compatible con los puertos USB de tu televisor.

Si la TV es más antigua solo conecta a los puertos HDMI disponibles, igual funcionará pero con menor calidad de imagen y sonido por supuesto.

La guía para actualiza a la beta de Android 14