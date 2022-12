Todas las computadoras, laptops y tabletas son vulnerables ante los virus informáticos de la internet, pero los dispositivos móviles con sistema operativo Android también corren con el mismo riesgo, por ello, cuando son infectados con algún tipo de virus “Malware” o “Jocker”, que son los más utilizados por los ciberdelincuentes, adquieren un comportamiento extraño e inusual muy diferente al que estás acostumbrado, ¿Te gustaría saber cuáles son los indicios para confirmar que tu celular se encuentra con virus? en Depor los detallaremos de inmediato. Toma nota.

Como se recuerda, existen muchos factores para que tu celular Android contraiga un virus, por ejemplo: el primer método de infección es descargando programas APKs de páginas web no confiables; el segundo es instalando aplicaciones de la Google Play Store, aunque parezca increíble la referida tienda de aplicaciones ha publicado (casualmente) programas con virus informáticos en más de una ocasión; y el tercero, conectando tu móvil en otros dispositivos.

¿Cómo saber si tu celular Android está infectado de virus?

La batería se agota con mayor rapidez.

El dispositivo se recalienta, incluso cuando no lo estás utilizando.

Los datos móviles (internet) se acaban rápidamente.

Las funciones del GPS, Wifi y Bluetooth se activan y desactivan de la nada.

Se despliegan ventanas emergentes de forma automática, ya sean anuncios o aplicaciones desconocidas.

Las apps se cierran repentinamente o muestran errores inesperados.

El teléfono realiza llamadas o envía mensajes de texto SMS a tus contactos o a números desconocidos sin tu autorización.

¿Cómo eliminar el virus de tu celular?

Desinstala o elimina aplicaciones y APKS

Es probable que un archivo o aplicación esté alterando el normal funcionamiento de tu celular. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones y las APK? es simple, en la forma de instalación , la primera las descargas directamente desde la Google Play Store, en donde hay poco riesgo de contraer algún virus; y la segunda a través de páginas externas, pues eres tú mismo quien las instala y actualiza manualmente, aquí hay mayor riesgo.

Si quieres mayor efectividad, primero descarga de la Google Play la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone.

Ábrela y presiona sobre el apartado de "Limpiar", lo ubicas en el extremo inferior izquierdo.

Files te mostrará todas las “Aplicaciones no usadas”, a las que no ingresas para nada pero que un virus sí podría utilizarlas (por eso la batería se recalienta).

Selecciona las que quieras, sobre todo las que no recuerdas haber instalado, esas posiblemente las haya descargado el propio virus, después toca en el botón de “Desinstalar”.

Por último, regresa al inicio de “Files de Google” y si has dejado archivos basura en el sistema también los podrás eliminar, solo aprieta en “Liberar”.

Restablecer Android al modo de fábrica

Si los problemas continúan tras realizar todo lo que te enseñamos anteriormente, no queda otra opción que reestablecer tu celular al modo de fábrica, significa que el sistema borrará todas las apps y archivos multimedia, absolutamente todo e incluso los virus, no obstante, se recomienda crear copias de seguridad de tus aplicaciones y transferir tus fotos, videos, documentos, etc., a un disco duro o computadora para que no pierdas algo importante.

