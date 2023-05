MIUI es una capa de personalización y sistema operativo de los teléfonos inteligentes fabricados por la compañía de origen chino Xiaomi, sin embargo, este software ha sido desarrollado en base a las características de Android. Actualmente, los usuarios que utilizan un dispositivo móvil de la referida marca ya pueden disfrutar de MIUI 14, la última versión que esconde una increíble herramienta poco conocida, hablamos del “gesto secreto con el sensor de huellas”, ¿Para qué sirve y cómo activarlo? es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato.

¿Qué es el sensor de huellas y qué son los gestos? el primero es un componente físico o digital del teléfono que sirve para desbloquear el mismo con las huellas de tus dedos; por otra parte, el segundo son acciones que te hacen reducir tediosos procedimientos, por ejemplo: si quieres suspender el equipo ya no tendrás que presionar en el botón de power, solo tocarás dos veces sobre la pantalla.

Habiendo aclarado el punto, ¿Qué gestos puedes hacer con el lector de huellas? con MIUI 14 de Xiaomi puedes realizar lo siguiente: capturas de pantalla, i, abrir una aplicación, baja la barra de notificaciones, etc., solo tendrás que tocar dos veces sobre el sensor físico, no es necesario que aprietes el botón, solo vas a tocarlo ligeramente (no tiene que sonar).

Los pasos para utilizar el gesto secreto con el sensor de huellas de Xiaomi

Muchos modelos de Xiaomi tienen el sensor de huellas en el botón de encendido y apagado, por este motivo decimos que no debes apretarlo.

Además, es importante destacar que no todos los modelos de Xiaomi son compatibles con MIUI 14.

Primero, accede a los “Ajustes” > oprime el apartado que dice “Ajustes adicionales”.

Ahora, busca y aprieta las secciones “Accesos directos por gestos” > “Toque dos veces el sensor de huellas digital”.

Se desplegarán varias opciones.

Finalmente, elige cualquiera de las acciones.

Listo, solo toca ligeramente el sensor en dos oportunidades.

