La fase 5 del UCM promete ser mucho más emocionante que la anterior. Recordemos que Marvel Studios, tras el chasquido de Hulk en “Avengers: Endgame, comenzó a compartir nuevas producciones vía Disney Plus a modo de transición. La cinta que abrirá la fase 5 será “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, la cual ha programado su fecha de estreno para el 16 de febrero.

Recientemente, la productora compartió un nuevo tráiler oficial que ya adelanta parte de la trama. Por alguna razón desconocida, Scott Lang desea volver en el tiempo y recuperar esos años que perdió cuando se encontraba en el reino cuántico cuando ocurrían los sucesos de Thanos.

“Un legado y un nuevo universo por explorar”, se lee en la descripción oficial de este avance lleno de contenido. Tan solo en las primeras imágenes del tráiler vemos que Kang intenta convencer a Lang de que deben trabajar juntos para recuperar ese tiempo.

Por supuesto, se trata de un engaño para poder reescribir la existencia del universo. Tan cual vimos en la serie “Loki”, Kang tiene el poder de cambiar el tiempo a su antojo debido a que en múltiples ocasiones ha logrado tomar control de las líneas temporales.

MODOK es el nuevo villano del UCM

Uno de los personajes que se suman al Universo Cinematográfico de Marvel es MODOK, el villano de la cabeza gigante. En el tráiler le dan todo un frame para mostrar su armamento.

Se trata de un experimento para demostrar hasta qué punto se puede hacer crecer el intelecto de un ser humano, por este motivo tiene una cabeza tan grande. Además cuenta con un exotraje con armamentos variados.

MODOK es el nuevo villano del UCM. (Foto: Marvel)

