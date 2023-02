El 16 de febrero, se estrenó en cines “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Como es de esperarse, las primeras calificaciones de los especialistas comenzaron a publicarse en el portal Rotten Tomatoes, las cuales anticipaban un muy mal estreno para Marvel Studios.

En este momento, los críticos le dan un 48 sobre 100, metiendo la cinta entre las peor calificadas del Universo Cinematográfico de Marvel.

“El humor es inconsistente, las imágenes, aunque extrañas y parcialmente atractivas, son feas, y si no fuera por el encanto amistoso de Paul Rudd y el doble golpe de Johnathan Majors como Kang the Conqueror, el UCM necesitaría desesperadamente algo de oxígeno”, escribe Nate Adams de The Only Critic.

“Quantumania comienza la Fase V con una bolsa mixta, luciendo un villano tour-de-force en Kang, que es asfixiado por un desastre de VFX, una trama lenta y demasiados personajes dolorosamente extraños”, añade Lee McCoy de DrumDums.

“Los espectadores lo suficientemente mayores como para comprender incluso las narrativas rudimentarias merecen algo mejor que un puñado de risas dispersas y una gran cantidad de desagradable visual”, escribe tajantemente Siddhant Adlakha del medio Truthdig.

Puntaje de los fans

Puntaje de los fans. Foto: captura

Pese a esto, los espectadores han respondido de forma positiva. Con más de 2500 calificaciones, la primera cinta de la fase 5 de Marvel llega a 84 de media, por debajo de la primera película de la franquicia de Ant-Man y encima de la serie “The Falcon and the Winter Soldier”.

“Gran película de acción divertida! No puedo creer esperar a ver cómo esto se relaciona con el resto de la mcu”, escribe Edgar.

“Gran película en general. No estoy seguro de por qué no fue del agrado de algunos críticos. Definitivamente mejor que Thor. Tal vez no se base exactamente en los cómics, pero es entretenido”, detalla David.

“Fue una película muy bien hecha. Soy un gran fan de Antman de todos modos. La trama era buena. Acción y humor. Marvel no hace mucho bien en salir mal”, añade Patricio.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.