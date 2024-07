Nunca está de más darle una oportunidad a las promociones de Android y iOS. Solo por algunas fechas, los usuarios de ambos sistemas operativos podrán descargar aplicaciones de pago gratis para que su smartphone sea aún más productivos. Te contamos por qué necesitas estas apps en tu celular y cómo hacer la instalación.

Las aplicaciones de pago gratuitas ofrecen sus servicios sin fastidiar con la publicidad. Los usuarios no se verán interrumpidos por los anuncios ni correr el riesgo de fallos de programación porque las apps de pago suelen mejorar las condiciones de calidad respecto a los softwares gratuitos. Si pagas por ellos, estos necesitan ser casi perfectos.

No creas que se trata de algún hack porque todas las descargas podrás hacerlas desde las tiendas oficiales de Android y iOS. Los desarrolladores suelen liberar sus aplicaciones para ampliar la comunidad y así recibir mayor feedback o incentivar la compra de servicios mejorados a través del software.

Las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

