Lo barato sale caro... y más aún si es que caes en el engaño de los vendedores de Internet o de cualquier malintenciado en la calle. Los dispositivos de Apple son caros, de eso no hay dudas; sin embargo, hay ofertas que bien puedes aprovechar con el riesgo de no saber si es que estás comprando gadgets originales. Los AirPods, por ejemplo, están en casi todas partes desde que Apple los sacó a la venta desde 2016. Hay imitaciones por donde busques, y unas muy buenas, pero tú serás capaz de reconocer la falsificación siguiendo estos consejos.

Arranquemos con la información básica: el número de serie. Apple cuenta con una página web dedicada a la identificación de los números de serie para evitar la estafa. El código lo encuentras en Ajustes > Bluetooth y pulsando en la i del dispositivo. También puedes revisar el número de serie encima del código de barras de la caja o dentro del estuche, o quitando la almohadilla izquierda en el caso de los AirPods Max.

Las falsificaciones de los AirPods suelen pasar por alto el aspecto de la caja. La imagen del dispositivo en la cara superior de la caja tiene un acabado en relieve que difícilmente es replicado por los estafadores. También fíjate en la calidad de las impresiones y los acabados en plata de las palabras AirPods o AirPods Pro.

Tráiler de los AirPods Pro

Otro consejo es revisar que el producto tenga un conector Lightning para la carga en el exterior del estuche, encontrar la frase “Designed by Apple in California, Assembled in China” (también puedes encontrar Vietman) y encontrar los múltiples sensores y agujeros visibles para altavoces y micrófonos (seis en total).

Luego tienes que recurrir al tacto: un plástico barato es una señal de que los auriculares son falsos, más aún si es que hacen un ruido crujiente o bastante hueco. De haber luces intermitentes en los mismos AirPods, debes dar por sentado que es una copia. Los originales solo tienen un pequeño LED en el estuche y nada más.

Por último, ningún AirPods nuevo puede ser adquirido a solo 20 dólares. Los originales no bajan de 100 dólares, así que las mejores ofertas solo sirven para atraer a las potenciales víctima de estafa.

