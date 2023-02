App Store es la tienda para móivles y tablets iOS de Apple, y actualmente cuenta con varias ofertas que deberás considerar. El sitio web está ofreciendo aplicaciones exclusivas, específicamente, las de pago, que prometen una mejor experiencia. No dejes de hacer la instalación, porque no será necesario añadir cuenta bancaria. Además, las promociones sirven para no derrochar dinero y darle una nueva oportunidad de iPhone.

A diferencia de las ofertas gratuitas de Google Play en Android, las promociones de la App Store de Apple son más complicados de predecir, porque la compañía no especifica por cuánto tiempo tendrás acceso al descuento.

Si encuentras una aplicación interesante, pero realmente no puedes usarla en este momento, te recomendamos hacer la instalación de todos modos para luego eliminarla del equipo. De esta manera, la aplicación pasará a formar parte de la biblioteca de aplicaciones y podrá volver a instalarla de forma gratuita.

APPLE | Juegos de pago gratis en App Store

Peppa Pig: Golden Boots ( $3.99 ) : Aquí hay algo que los más pequeños apreciarán: un juego que les permite explorar el mundo de Peppa Pig.

: Aquí hay algo que los más pequeños apreciarán: un juego que les permite explorar el mundo de Peppa Pig. Monster Zombie Hunter ( $ 9.99 ) : Hay zombis por todas partes, y depende de ti sobrevivir a la horda con tu ingenio y habilidad.

: Hay zombis por todas partes, y depende de ti sobrevivir a la horda con tu ingenio y habilidad. Dr agon Flight Simulator 2 ( $ 9.99 ) : ¿Alguna vez se preguntó cómo vuela un dragón? ¡No te preguntes más en este juego único!

: ¿Alguna vez se preguntó cómo vuela un dragón? ¡No te preguntes más en este juego único! Big Truck Mine Express Racing ( $ 1.99 ) : Tienes una carga útil para entregar mientras tienes que evitar las minas dispuestas al azar.

: Tienes una carga útil para entregar mientras tienes que evitar las minas dispuestas al azar. Moto Hero ( $ 1.99 ) : un juego de carreras de bicicletas sin fin que ve cuánto tiempo puedes durar.

: un juego de carreras de bicicletas sin fin que ve cuánto tiempo puedes durar. Boxing Manager ( $0.99 ) : ¿Alguna vez jugaste Football Manager? ¿Sí? Bueno, esto es igual, excepto por el boxeo.

: ¿Alguna vez jugaste Football Manager? ¿Sí? Bueno, esto es igual, excepto por el boxeo. Twisty Animal ( $ 3.99 ) : los controles y la premisa son simples: toque hacia la izquierda y hacia la derecha para navegar por el camino de su animal para que no se tope con una pared.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.