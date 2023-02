App Store es la tienda para celulares y tablets iOS de Apple, y actualmente trae varias promociones que deberás tener en cuenta para mejorar tus apps. El sitio web está compartiendo aplicaciones exclusivas, específicamente, las de pago, que prometen horas de diversión. No dejes de hacer la instalación, porque no será necesario añadir cuenta bancaria. Además, las promociones sirven para no derrochar dinero y darle una nueva oportunidad de iPhone.

A diferencia de las ofertas gratuitas de Google Play en Android, las promociones de la App Store de Apple son más complicados de predecir, porque la compañía no especifica por cuánto tiempo tendrás acceso al descuento.

Si encuentras una aplicación interesante, pero realmente no puedes usarla en este momento, te recomendamos hacer la instalación de todos modos para luego eliminarla del equipo. De esta manera, la aplicación pasará a formar parte de la biblioteca de aplicaciones y podrá volver a instalarla de forma gratuita.

APPLE | Aplicaciones de pago gratis en App Store

Fill Me Up ( $ 2.99 ) : un juego de rompecabezas de bloques que requiere que tu cabeza esté pensando.

: un juego de rompecabezas de bloques que requiere que tu cabeza esté pensando. Match Attack! ( $1.99 ) : ¡Combina al menos tres colores del mismo tipo para despejar una fila o línea!

: ¡Combina al menos tres colores del mismo tipo para despejar una fila o línea! Enchanted Worlds 2 ( $3.99 ) : Un elegante juego de aventuras que cuenta con excelentes gráficos mientras vas descubriendo y resolviendo acertijos para progresar.

: Un elegante juego de aventuras que cuenta con excelentes gráficos mientras vas descubriendo y resolviendo acertijos para progresar. Crystal Cove ( $0.99 ) : una variación del género Match 3, es posible que desee pensar profundamente al acercarse a cada nivel.

: una variación del género Match 3, es posible que desee pensar profundamente al acercarse a cada nivel. Hello Human ( $0.99 ) : No del todo SkyNet, pero la revolución de la IA busca deshacerse de los humanos, ¡depende de ti sobrevivir y contraatacar!

: No del todo SkyNet, pero la revolución de la IA busca deshacerse de los humanos, ¡depende de ti sobrevivir y contraatacar! Moving Story 3D ( $5.99 ) : Mia está buscando a su padre después de haber perdido a su madre. ¿Serás capaz de ayudar a Mia?

: Mia está buscando a su padre después de haber perdido a su madre. ¿Serás capaz de ayudar a Mia? Chloe Puzzle Game ( $ 1.99 ) : un encantador juego de rompecabezas de pixel art que hace fluir los jugos cerebrales.

