La fiesta no se lleva en paz. Apple y Android no dejan de lanzar indirectas sobre la competencia. En el último anuncio de la compañía de la manzana hay un mensaje para Google Play. Al parecer la seguridad de la tienda virtual no convence a los desarrolladores de iOS.

Las últimas queja de los usuarios de Android está relacionada a la vulnerabilidad del sistema frente a diferentes virus y 'malwares'. En Cupertino tienen, al parecer, conocimiento del caso de Google Play y ha retratado la descarga de apps con explosiones en el rostro de los usuarios.

No es la primera vez que los gigantes tecnológicos realizan estas campañas de desacreditación hacia sus iguales. Hace poco Microsoft apuntó a los iPads y su poca potencia; mientras que Apple respondía con su predicción de la muertes de los ordenadores.

A pesar de las acusaciones contra Google Play, la empresa ha tomado contundentes medidas en los últimos meses para mejorar la seguridad. Pero siguen colándose virus a través de 'adwares', que resultan muy molestos para los usuarios.