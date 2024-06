Apple ha lanzado en todo el mundo, durante su más reciente evento, el WWDC 2024, no solo sus nuevos sistemas operativos como iOS 18, iMac 18, entre otros, sino también aprovechó para comunicar que llegará su inteligencia artificial. Bajo el nombre de Apple Intelligence, la compañía te permitirá buscar entre correos electrónicos, crear imágenes, resumir textos, entre otros, con solo usar dispositivo iPhone, iMac o iPad. Sin embargo, la noticia que muchos no se esperaban es que esto solo será para pocos.

¿Cuál es el inconveniente? Resulta que no todos los terminales están preparados para el próximo paso de la inteligencia artificial. Si bien todos adquirirán iOS 18 en las próximas semanas, Apple Intelligence está desarrollado exclusivamente para los teléfonos y dispositivos actuales. Aquí te cuento todo.

Celulares iPhone compatibles con Apple Intelligence

Como he mencionado, Apple dará un paso gigante con Apple Intelligence. Aunque parezca fantasía, la inteligencia artificial te permitirá crear fotos, vincularse con ChatGPT y hasta mandar recordatorios, etc., pero no todos podrán tenerla en sus terminales.

En el video que compartió Cupertino durante el WWDC 2024, se muestran los chipset o procesadores que soportarán la IA: entre ellos estamos hablando de A17 Pro, M1, M2, M3 y M4, en el caso de las laptops y PC’s de escritorio. ¿Cuál de todos tienes? En conclusión este sería el listado:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad Pro con los chips M1 y posteriores.

iPad Air con los chips M1 y posteriores.

Macbook Air con los chips M1 y posteriores.

MacBook Pro con los chips M1 y posteriores.

iMac con los chips M1 y posteriores.

Mac mini con los chips M1 y posteriores.

Mac Studio con los chips M1 Max y posteriores.

Mac Pro con el chip M2 Ultra.

APPLE | Estos son los chipset que podrán tener Apple Intelligence. (Foto: Apple)

Cómo sé qué procesador tiene mi iPhone

Es bastante fácil saberlo. Solo deberás ingresar a los Ajustes de tu dispositivo de Apple y anda a Información. En ese apartado observarás no solo el modelo de tu iPhone, sino también la versión de iOS que tienes, el número de modelo, número de serie, entre otros.

Eso quiere decir que los iPhone 15, iPhone 15 Ultra, iPhone 14, iPhone 14 Ultra, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, y más modelos anteriores no contarán con la inteligencia artificial, aunque no se ha descartado del todo.

APPLE | Aquí te digo qué celulares tendrán Apple Intelligence. (Foto: Apple)

Qué podrás hacer con Apple Intelligente

Siri

Con Apple Intelligence no solo podrás preguntarle sobre los eventos que tienes registrados en tu celular, sino también se te brindará una serie de opciones como resumir un texto para que lo lea por ti y hasta crear los Genmojis, emoticones que se crean con las características que desees.

