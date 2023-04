Hay mucho por decir del Asus ROG Zephyrus Duo 16. Lo primero que debo destacar es el acabado de aluminio, dando ese toque de solidez en todas sus partes. Esto también hace que el peso del equipo sea de 2.60 kilos con unas dimensiones de 35.5 x 26.6 x 2.05 centímetros. El diseño es un tanto gamer sin perder la elegancia. Diría que el concepto es bastante híbrido entre sobrio y agresivo. Lo mejor es que las huellas no quedan grabadas.

Damos la vuelta y notaremos las salidas de aire y los altavoces, que son seis en total y el sistema de audio incluye cancelación de ruido AI bidireccional. Además de las entradas de aire que ves en pantalla, hay otras más que notarás al abrir la laptop y se levante el panel secundario, o también conocido como ROG ScreenPad Plus. A esto hay que sumar el Thermal Grizzly Conductonaut, un metal líquido para una mayor transferencia térmica; el sistema AAS Plus 2.0; los ventiladores AC Flow Fans y cinco heatpipes en el interior. Si bien es mucho por decir del sistema de refrigeración, no recomiendo usar la laptop en las piernas porque el calor igual llega a incomodar.

Ahora es momento de hablar de la accesibilidad. Hay un solo puerto Jack, una entrada HDMI 2, dos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, dos USB 3.2 Gen 2 Tipo C, un puertoLAN RJ45 y un lector de tarjetas microSD.

Review del Asus ROG Zephyrus Duo 16

Abrimos la laptop y notaremos dos paneles que se abren automáticamente. La pantalla principal es Mini LED de 16 pulgadas WQXGA con 2560 x 1600 en un aspecto 16:10. La tasa de refresco es de 165 Hz con tiempo de respuesta de 3 microsegundos, cuenta con tecnología FreeSync Premium Pro, compatible con Dolby Vision HDR y tiene una cobertura del 100 % de DCI-P3. El otro panel es el ScreenPad Plus de 14 pulgadas y resolución 3840 x 1100 (4K). Hablamos de un panel IPS con soporte a Stylus. Aquí bien puedes mover todas las ventanas que quieras y hacer clic con los dedos.

Otro detalle es el teclado. Notarás que el diseño es más angosto y si bien las dimensiones son las adecuadas con un recorrido de tecla de 1.7 mm, resulta incómodo para quienes recién se adapten. Personalmente, quedar con las muñecas al aire no me pareció del todo cómodo, pero igual se las ingenian para que tengas el teclado numérico en el pad. Y sobre este último, el diseño me parece muy corto como para pasearte por dos pantallas. El uso del mouse me parece obligatorio para no perder tiempo haciendo scroll.

En cuestión de rendimiento, el procesador es Ryzen 9 6900HX de ocho núcleos con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. A esto se suman los 32GB de RAM y 2 TB de almacenamiento. Todo esto con sistema operativo Windows 11. Aquí también vale la pena destacar el Armoury Crate donde podrás gestionar y revisar todos los aspectos de la laptop, incluso personalizar perfiles con ajustes automáticos para tus juegos. La batería es de 90 Wh y tiene carga rápida por lo que alcanzas el 50% en 30 minutos.

