Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) se presentó en nuestro país, una versión renovada de la ya conocida de 15,6 pulgadas esta vez con el ScreenPad Plus inclinable, una pantalla táctil secundaria de 14 pulgadas de ancho completo y una pantalla táctil principal 4K OLED HDR NanoEdge para una mejor experiencia multimedia.

El nuevo ScreenPad Plus inclinable incorpora un mecanismo de autoinclinación que eleva automáticamente la parte trasera de la pantalla secundaria en 9,5 grados para mejorar la legibilidad. El software ScreenXpert 2 actualizado introduce nuevas y potentes funciones, incluida la aplicación Control Panel que promete revolucionar los flujos de trabajo creativos.

La ZenBook Pro Duo 15 OLED ofrece un procesador Intel Core i9 de 10ª generación. Esta potencia de la CPU se combina con los últimos gráficos NVIDIA GeForce RTX 3070 de nivel profesional para facilitar las tareas creativas más exigentes. Para un rendimiento térmico óptimo, el nuevo Sistema Aerodinámico Activo Plus (AAS Plus) utiliza el mecanismo de bisagra ErgoLift y el ScreenPad Plus basculante para aumentar el flujo de aire de refrigeración general en un 36%.

La pantalla táctil 4K OLED HDR NanoEdge del ZenBook Pro Duo 15 OLED tiene un diseño de bisel delgado de cuatro lados sin marco con una relación pantalla-cuerpo del 93% que maximiza el espacio de la pantalla. Asimismo, el panel ofrece colores ultra vivos y negros profundos, con una relación de contraste de 1.000.000:1, hechos confirmados por la certificación VESA Display HDR True Black 500 de la pantalla. La certificación PANTONE Validated garantiza una excelente precisión del color para los profesionales del sector gráfico.

Asimismo, la laptop está complementada con ocho núcleos y emparejado con hasta 32 GB de RAM para facilitar los exigentes flujos de trabajo en varias pantallas utilizando ScreenPad Plus y la pantalla principal. El almacenamiento ultrarrápido con una unidad SSD PCIe 3.0 x4 de hasta 1 TB ayuda a acelerar cualquier flujo de trabajo creativo y a optimizar la productividad.

Para obtener un rendimiento óptimo en todo momento, el ZenBook Pro Duo 15 OLED está diseñado con el nuevo diseño térmico AAS Plus. Este aprovecha el espacio creado bajo el portátil por el mecanismo de bisagra ErgoLift y la apertura del chasis creada por el ScreenPad Plus basculante para aumentar el flujo de aire de refrigeración general en un 36%. Esto, a su vez, permite mantener una temperatura interna óptima para obtener el máximo rendimiento. En el interior, hay una potente configuración de doble ventilador con seis tubos de calor para una disipación eficiente del calor. En combinación con otras medidas innovadoras, como el compuesto térmico de metal líquido en la CPU, el AAS Plus permite que el ZenBook Pro Duo 15 OLED mantenga un rendimiento increíble, independientemente de lo exigente que sea la carga de trabajo.

La laptop está complementada con ocho núcleos y emparejado con hasta 32 GB de RAM para facilitar los exigentes flujos de trabajo. (Foto: Asus)

FICHA TÉCNICA ASUS ZENBOOK PRO DUO 15 OLED: CARACTERÍSTICAS

Procesador: Intel® Core™ i7-10870H / Intel® Core™ i9-10980HK

Intel® Core™ i7-10870H / Intel® Core™ i9-10980HK Pantalla: Main Display: 15.6″ (16:9) LED-backlit 4K OLED HDR (3840 x 2160) touchscreen - 93% screen-to-body ratio - PANTONE® Validated ,100% DCI-P3 gamut - IPS-level wide-view technology - 4096-pressure level stylus support / ScreenPad Plus: 14″ UHD touch display 178˚ wide-view technology

15.6″ (16:9) LED-backlit 4K OLED HDR (3840 x 2160) touchscreen - 93% screen-to-body ratio - PANTONE® Validated ,100% DCI-P3 gamut - IPS-level wide-view technology - 4096-pressure level stylus support / 14″ UHD touch display 178˚ wide-view technology Sistema operativo: Windows 10 Home / Windows 10 Pro

Windows 10 Home / Windows 10 Pro Gráficas: NVIDIA GeForce RTX3070 laptop GPU ,with 8 GB GDDR6 VRAM / Integrated Intel UHD Graphics

NVIDIA GeForce RTX3070 laptop GPU ,with 8 GB GDDR6 VRAM / Integrated Intel UHD Graphics Memoria: Up to 32GB DDR4 2933 MHz

Up to 32GB DDR4 2933 MHz Almacenamiento: Up to 1 TB PCIe® 3.0 x4 SSD

Up to 1 TB PCIe® 3.0 x4 SSD Conectividad: Intel WiFi 6 (802.11ax) - Bluetooth 5.0

Intel WiFi 6 (802.11ax) - Bluetooth 5.0 Cámaras: IR webcam with Windows Hello support

IR webcam with Windows Hello support Interfaces: 2 x Thunderbolt 3 USB-C (up to 40 Gbps) - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (up to 10 Gbps) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x Audio combo jack - 1 x DC-in

2 x Thunderbolt 3 USB-C (up to 40 Gbps) - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (up to 10 Gbps) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x Audio combo jack - 1 x DC-in Batería: 92 Wh 8-cell lithium-polymer battery

92 Wh 8-cell lithium-polymer battery Adaptador AC: Output: 20 V, 240 W Input: 100V-240V AC, 50Hz/60Hz

Output: 20 V, 240 W Input: 100V-240V AC, 50Hz/60Hz Dimensiones: 359 x 249 x 21.5 mm

359 x 249 x 21.5 mm Peso: 2.34 kg