¿Aún sigues utilizando Windows 7? Estos son los peligros a los que te estás exponiendo.

Si aún no actualizas Windows a la última versión podrías verte afectado. Microsoft anunció que el 14 de enero el famoso Windows 7 dejará de recibir soporte y será el comienzo del fin para el sistema operativo. Los ordenadores que aún cuentes con este, seguirán funcionando igual; sin embargo, serán vulnerables ante posibles ataques informativos.

Los hackers no esperan para poder atacar con mayor facilidad a los ordenadores que se encuentren con el sistema operativo Windows 7, quien ya no contará con nuevas actualizaciones. Estas mismas son vitales para mantener la seguridad del sistema y no tenerlas puede poner en riesgo la información de sus usuarios.

Debido a esto, sobran los motivos para dar el salto a Windows 10, quien ofrece una mejor seguridad para todos su usuarios. Sin embargo, Microsoft aseguró que el 27.49% aún sigue contando con el Windows 7.

Conseguir una licencia de Windows puede variar mucho en precio, pero se pueden encontrar versiones desde los $12 en Amazon.