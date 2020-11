No cabe duda que muchos están a la espera de las mejores ofertas de los productos que desean comprar. Black Friday 2020 finaliza en muchas tiendas online el 27 de noviembre, así que tienes poco tiempo para acceder a los más grandes descuentos del año.

Lamentablemente, mientras que las compras online se establecieron como la nueva normalidad durante la pandemia del coronavirus, también se hicieron más comunes las estafas por Internet.

Por este motivo, te compartimos algunos consejos para evitar caer en phishing o estafas en línea.

Compra en tiendas online seguras o de buena reputación

Si ya has realizado compras por algunas webs como Amazon, pues seguramente estés en un caso fiable. No obstante, hay cientos de páginas que prometen grandes ofertas y no terminan enviando tu producto.

Si deseas saber si la web que estás visitando es confiable, debes revisar la parte superior del navegador. Si al lado de la URL hay un candado cerrado, la web es segura para nuestra navegación.

Revisa las políticas de privacidad y devoluciones

Antes de realizar una compra revisa si hay condiciones en la compra. En la parte de abajo de las tiendas virtuales se suele compartir esta información. Lo más importante es que no des consentimiento de utilizar tus datos personales para otros fines.

Recuerda también revisar las condiciones de devolución y si hay algún coste por envío (ya sea nacional o internacional).

Cuidado con correos electrónicos que prometen grandes ofertas

Con el pretexto de Black Friday, seguramente recibirás SPAM o correos masivos en donde se prometen precios muy bajos. Si no puedes asegurar de que el correo fue enviado por una fuente de confianza posiblemente se trate de phishing o secuestro de datos personales.

Al darle click a un enlace fraudulento pueden ingresar a los datos de tu ordenador y encriptarlos. Se te pedirá un pago para que te devuelvan los datos pero al final todo es un simple estafa. No abras enlaces desconocidos.

¿Tienes miedo de usar tu tarjeta?

Si hay muchas dudas o miedo al usar tu tarjeta de crédito siempre puedes crear una cuenta de Paypal y realizar casi cualquier pago online. De esta forma, tus cuentas bancarias no quedarán expuestas a posibles estafas.