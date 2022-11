Black Friday está cada vez más cerca. La campaña más agresiva del mercado antes de Navidad atraerá a miles de consumidores a las principales tiendas online. Nuestro consejo es siempre estar atento a que estés en el sitio adecuado y con la confianza de que tus datos bancarios sean indexados a una plataforma de garantía.

Para aliviar tus temores a una posible estafa en Black Friday, Mercado Libre brinda recomendaciones a sus usuarios para hacer las compras deseadas a través de plataformas e-commerce sin inconvenientes:

BLACK FRIDAY | Cinco tips de seguridad al comprar online

1. Asegurarse de utilizar plataformas verificadas. Revisar con detenimiento que los dominios sean los correctos.

2. Evitar ingresar información personal y/o sensible mediante una conexión a internet que no sea segura o confiable, pues puede ser un canal de sustracción de datos para hackers o ciberdelincuentes.

3. En caso de comprar a través de la plataforma de Mercado Libre, mantener el flujo de compra dentro de la plataforma oficial; es decir, no hacer las transacciones ni brindar datos personales por otros medios bajo ninguna circunstancia.

4. No compartir datos personales ni financieros como DNI, tarjetas de crédito, claves de seguridad, etc., en canales de comunicación que no sean la plataforma oficial.

5. Revisar los tiempos de entrega que manejan las plataformas y verificar que cuenten con un sistema de seguimiento en tiempo real para evitar inconvenientes con la recepción.

“Durante el último trimestre del año, las visitas al Marketplace y, en general, las ventas en la industria de Retail incrementan notoriamente con respecto a semanas regulares. Los usuarios suelen aprovechar campañas de ofertas como Black Friday para adelantar regalos de Navidad o para adquirir dispositivos tecnológicos que cuenten con descuentos considerables. En ese sentido, desde Mercado Libre queremos preparar a nuestros usuarios para que estén alerta y preparados ante cualquier tipo de improviso”, comentó Pedro White, Country Head de Mercado Libre Perú.

Para el Black Friday que se desarrollará el 25 de noviembre, las categorías de Tecnología, Hogar y de Juguetes contarán hasta con un 60% de descuento en Mercado Libre. Durante este periodo, se proyecta que los usuarios inviertan, aproximadamente, entre S/300 y S/350.

En materia de pagos, Mercado Pago, procesador de pagos de Mercado Libre y otras compañías, prevé que en esta navidad predomine la modalidad de pago con cuotas sin intereses a lo largo de la campaña pues, durante el año pasado, el 23% de las compras hechas con tarjeta de crédito fueron bajo esta opción que ha ido en tendencia de crecimiento a lo largo del año.

Mercado Libre se compromete con continuar realizando los envíos de forma rápida y segura, dentro de las 24 horas para Lima Metropolitana y dentro de las 48 horas a nivel nacional, y de manera gratuita por compras mayores a S/ 79.00.

