Black Friday: peruanos invertirían 10% más en laptops durante 2025.

El Black Friday se ha convertido en uno de los momentos más álgidos del mercado peruano, ya que, en esta fecha, miles de usuarios se conectan en simultáneo buscando esa laptop capaz de transformar su rutina de trabajo, estudio o entretenimiento. Ese interés no solo se mantiene, sino que estaría en aumento.

Data de ASUS Perú proyecta que el ticket promedio en compra de laptop durante Black Friday ascienda a S/ 3,900, un 10% más que el año pasado. Esto refleja a un consumidor dispuesto a invertir más en tecnología que realmente marque la diferencia en su día a día.

A partir del análisis de consultas y comportamiento registrado en sus canales oficiales, ASUS identifica que, frente a la variedad de opciones en esta temporada, los consumidores priorizan criterios cada vez más específicos al momento de elegir una laptop. Entre los atributos más relevantes destacan:

Rendimiento equilibrado: procesadores actualizados, almacenamiento veloz y buena capacidad de multitarea.

Portabilidad: preferencia por diseños livianos y delgados que faciliten la movilidad diaria.

Autonomía prolongada: baterías capaces de acompañar jornadas completas y tecnologías de carga rápida.

Pantallas de mayor calidad: brillo superior, colores precisos y mejores tasas de refresco.

Garantía y soporte: respaldo oficial que asegure durabilidad y servicio postventa confiable.

“Los usuarios peruanos son cada vez más exigentes con el rendimiento real de los equipos. Procesadores actualizados, autonomía y pantallas de alta calidad dejaron de ser un diferencial y hoy forman parte de las expectativas básicas del mercado”, señaló Gabriel Bahamondes, coordinador de marketing técnico de ASUS Latam.

Promociones exclusivas

Como parte de la campaña de Black Friday, ASUS realizará un Livestream este 27 de noviembre a las 7:00 p.m. junto al creador tecnológico Phillip Chu Joy. La sesión estará enfocada en explicar las tendencias de búsqueda del mercado peruano, revisar comparativas técnicas entre diferentes modelos y ofrecer recomendaciones basadas en perfiles de uso, en un contexto donde los usuarios buscan tomar decisiones de compra más informadas.

Durante la transmisión también se darán a conocer los mecanismos promocionales aplicados este año. Entre ellos, se habilitarán cupones por tiempo limitado que permitirán acceder a “descuento sobre descuento”, con rebajas que podrían llegar hasta el 40%, una dinámica que ha generado atención en campañas previas y que los organizadores esperan que contribuya a una mayor transparencia y claridad en los beneficios disponibles para los consumidores.

Para conocer más información sobre ASUS y su campaña de Black Friday puede ingresar a: https://pe.asus.click/ASUSLiveShop2025