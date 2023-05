Arranquemos con el diseño del VSG Enigma, pero antes debo destacar el estuche con el que viene el producto dentro de la caja. Allí adentro encontrarás los audífonos, algunas calcomanías y los accesorios de los que hablaré más adelante. Por lo pronto, me agrada el acabado del diseño: luce sofisticado, las costuras dan un toque interesante y el aluminio cierra bien el concepto de elegancia y potencia. Debo advertir que el acabado de la bincha no es cuero sino cuerina, el plástico es ABS y no hay botones en los auriculares para gestionar el volumen y demás detalles técnicos. Solo tendrás dos puertos Jack para la instalación del micrófono y la conexión a la fuente de audio.

Las almohadillas son intercambiables y son de gel frío y nylon con Memory Foam y cubiertas de cuerina. Desde que te los pones ya sientes cómo el material aisla el sonido pasivamente hasta 24 dB y no tuve inconvenientes al usar los auriculares con lentes. Esto no es para menos teniendo en cuenta que el diámetro de los altavoces es de 60 mm.

Otros detalles técnicos a destacar del altavoz son el imán de neodimio, la respuesta en frecuencia de 5 a 35 kHz, la sensibilidad de 98 dB ± 3 dB a 1 kHz y la potencia de alimentación de 15 a 150 mW.

Review del VSG Enigma

Ahora toca hablar del micrófono. Para instalarlo, deberás sacar una tapita que cubre el puerto Jack y aquí hay algo que no me agrada. La tapita puede perderse, siendo lo más adecuado que venga enlazado al cuerpo de los auriculares. Instalamos el gadget y este bien puede acomodarse a la cara del usuario. Bien puedes usar el cobertor que viene por defecto o usar el filtro antipop que viene en la caja.

Siendo más técnicos, la cápsula del micrófono es de 6mm compuesto por un condensador de electreto y siendo el patrón polar del tipo super cardioide. La respuesta en frecuencia es de 40 Hz a 25 kHz, la sensibilidad de -48 dB± 3 dB a 1 kHz y todo esto bajo el sistema de registro gradiente barométrico.

Ya es momento de hablar de los accesorios que acompañan al VSG Enigma. El principal cable de conexión es un TRRS de 3.5mm que viene integrado a un control de volúmen, desde el cual también puedes mutear el micrófono. El cable mide dos metros, así que no deberías tener problemas. El otro cable disponible es un adaptador TRRS de 3.5 mm a dos TRS, el cual te sirve para conectar los audífonos a la computadora.

Hablando de computadoras, los usuarios podrán conectar los VSG a plataformas como PlayStation 4, ya sea el modelo Slim o Pro, PS5, las dos Xbox Series y Xbox One, así como Nintendo Switch y móviles con puerto Jack.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.