Ahora sí todo está inventado. En el CES 2020, que se celebra en Las Vegas, Estados Unidos, la compañía Charmin Go Lab presentó el sensor SmellSense, un dispositivo que advierte si el baño ya no huele mal para que el usuario ingrese.

El SmellSense causó interés en el CES 2020 por tratarse de un sistema que está programado para detectar dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, ambos presentes en los olores desagradables de cualquier baño.

A través de un display GO y NO GO, SmellSense advierte a los usuarios del baño sobre si las condiciones son las más agradables para hacer uso de los servicios.

El siguiente video publicado por Charmin muestra el concepto Digital Nose Sensor, cuyo principal atractivo es un microprocesador que envía el estado del baño en tiempo real.

“En Charmin siempre estamos con la misión de llevarle a la gente una mejor experiencia en el baño, y mientras eso comienza con el mejor papel higiénico, Charmin GoLab nos permite expandirnos más allá de eso. Los conceptos que traemos al CES son una manera poderosa de enseñar nuestra obsesión con ayudar a la gente”, declaro Rob Reinerman, director de Charmin.

¿Qué te parece? ¿Resulta útil? Deja tu opinión en los comentarios.