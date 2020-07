Coronavirus sigue causando estragos en el mercado tecnológico. La nueva víctima del COVID-19 es el Consumer Electronics Show 2021, también conocido como CES 2021, un evento realizado en Las Vegas dedicado a los nuevos productos de electrónica que podrían salir al mercado.

Los organizadores del CES 2021 confirmaron la cancelación del evento de manera oficial. El Presidente del CES, Gary Shapiro, explicó que resultaba imposible reunir a miles de personas con las adecuadas medidas de higiene y distancia social durante la pandemia.

A pesar de las dificultades, los anuncios del CES 2021 serán exclusivamente online, aunque aún está por si será en formato de streaming.

La actividad presencial será una realidad en 2022, tiempo suficiente para que el riesgo de contagio de COVID-19 sea considerablemente menor respecto a la situación actual.

El Consumer Electronics Show se celebró por primera vez en 1967 en Nueva York, Estados Unidos. Entre 1978 y 1994, el evento se celebraba dos veces al año. A partir de 1995, el CES pasó a realizarse una vez cada año en Las Vegas.

GOOGLE | Ahorro de batería

Google anunció que el navegador Chrome mejorará el consumo de batería gracias a un cambio en las pestañas secundarias del navegador.

La mejora llegará en la próxima versión de Google Chrome, que aún sigue en desarrollo. El sistema limitará los temporizadores y rastreadores de JavaScript a las pestañas que no se encuentren en uso a una duración máxima de 1 minuto. Al fin Google se dio cuenta que no tiene sentido actualizar información como la ubicación del cursos del ratón o los cambios de interfaz en pestañas que no están siendo usadas.

Google informó que la nueva configuración aumentará la duración de la batería de una laptop hasta en 2 horas con 36 pestañas abiertas.