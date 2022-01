Samsung lanzó un nuevo proyector portátil capaz de girar en 180 grados: el The Freestyle, en el CES 2022. Esta ofrece visualización y entretenimiento, perfecto para quienes buscan llevar contenido de audio y video dondequiera que vayan.

The Freestyle es un proyector, un altavoz inteligente y un dispositivo de iluminación ambiental, todo en un dispositivo portátil y liviano. Este di9spositivo pesa 830 gramos, lo que permite convertir cualquier espacio en una pantalla con facilidad.

A diferencia de los proyectores cuadrados convencionales, la base versátil de The Freestyle permite una rotación de hasta 180 grados, lo que habilita a los usuarios a mostrar videos de alta calidad en cualquier lugar, ya sea una mesa, el piso, paredes o incluso techos, sin la necesidad de una pantalla separada.

“The Freestyle es un proyector único en su tipo orientado a la máxima versatilidad y flexibilidad para satisfacer los estilos de vida cambiantes de los consumidores”, dijo Simon Sung, Vicepresidente Ejecutivo y Líder del Equipo de Ventas y Marketing de Negocios de Pantallas Visuales en Samsung Electronics. “Sin la limitación de espacio y factor de forma, The Freestyle es un dispositivo divertido y versátil que puede utilizarse de la forma que prefieran los consumidores”.

The Freestyle viene con funciones totalmente automáticas de corrección trapezoidal y nivelación. Las funciones permiten que el dispositivo ajuste automáticamente su pantalla a cualquier superficie en cualquier ángulo, proporcionando una imagen proporcional en todo momento. Además, la función de enfoque automático permite que The Freestyle muestre una imagen nítida en cualquier superficie, en cualquier ángulo, de hasta 100 pulgadas de tamaño. The Freestyle también viene con un radiador pasivo dual que habilita graves limpios y más profundos sin distorsión, y su radiación de sonido de 360 grados permite que los clientes disfruten de una experiencia de sonido con calidad cinematográfica sin importar dónde se encuentren.

Para encenderlo, The Freestyle es compatible con baterías externas₁ que admiten USB-PD y salida de 50W/20V o superior, por lo que los usuarios pueden llevarlo con ellos a cualquier lugar, ya sea que estén moviéndose, en un viaje de campamento y más.

Cuando no se utiliza como proyector para transmitir contenido, The Freestyle también proporciona un efecto de iluminación ambiental gracias a su modo ambiental y su tapa de lente translúcida. Asimismo, es un altavoz inteligente que analiza la música para combinar efectos visuales que pueden proyectarse en la pared, el suelo y en cualquier otro lugar.

The Freestyle estará disponible para pedidos anticipados en línea en el mercado estadounidense el 4 de enero, expandiéndose a otros mercados globales en los meses siguientes.