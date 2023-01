NVIDIA anunció que el servicio de juegos en la nube (cloud) GeForce NOW de alto rendimiento llegará a los automóviles. BYD, el fabricante líder mundial de vehículos de energía nueva (NEV); Hyundai Motor Group, el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo con las marcas Hyundai, Kia y Genesis; y Polestar, una marca sueca de objetos cotidianos y vehículos eléctricos de primer nivel, serán los primeros en ofrecer GeForce NOW en sus vehículos.

El anuncio de hoy amplía las ofertas de NVIDIA para el infoentretenimiento en vehículos, que incluyen un conjunto de productos y servicios que mejoran la experiencia en la cabina. GeForce NOW se combina con el legado de NVIDIA en juegos e infoentretenimiento, por lo que puede ahora transmitir toda una experiencia de juegos en PC en tiempo real, más allá de las desktops, laptops y dispositivos móviles, a los automóviles definidos por software.

La nueva oferta de GeForce NOW puede mejorar el tiempo dedicado a la carga de los vehículos o al recorrido, ya que permite a los ocupantes del asiento delantero transmitir juegos mientras están estacionados o cargando un vehículo eléctrico, y a los pasajeros jugar en el asiento trasero si hay pantallas disponibles.

“La computación acelerada, la inteligencia artificial y la conectividad ofrecen nuevos niveles de automatización, seguridad, comodidad y disfrute del automóvil”, dijo Ali Kani, vicepresidente de automóviles de NVIDIA. “La capacidad de transmitir títulos populares de las bibliotecas de los jugadores, junto con docenas de juegos gratuitos, llevará la experiencia de infoentretenimiento en el vehículo a un nuevo nivel”.

GeForce NOW utiliza la revolucionaria tecnología de transmisión en el cloud de baja latencia impulsada por los servidores GeForce en el cloud, lo que permite jugar en tiempo real a más de 1000 títulos, incluidos los mejor calificados como A Plague’s Tale: Requiem, The Witcher 3: Wild Hunt y Cyberpunk 2077, de las principales tiendas de juegos de PC como Steam, la aplicación de Electronic Arts, Ubisoft, Epic Games Store y GOG.com. El catálogo también cuenta con muchos de los juegos más populares del mundo, como Fortnite, Lost Ark and Destiny 2.

Los fabricantes de automóviles inician sesión

Hyundai Motor Group, que ahora incluye de forma estándar los sistemas de infoentretenimiento de NVIDIA DRIVE para toda su línea de Hyundai, Kia y Genesis, incluirá GeForce NOW en modelos de vehículos seleccionados.

BYD, que está desarrollando sus NEV en la plataforma NVIDIA DRIVE , también está trabajando con NVIDIA para llevar la experiencia de juego en la nube en el vehículo de GeForce NOW al mercado automotriz internacional.

Polestar, que también cuenta con la computación centralizada NVIDIA DRIVE, incorporará el servicio de juegos en el cloud a sus vehículos electrónicos.

