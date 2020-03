Nunca está de más saber algo de ciberseguridad. En este sentido, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales advierte que los sectores financiero, de seguros y telecomunicaciones son los que más denuncias han recibido por infringir la Ley de Protección de Datos. Entonces, ¿sabes qué hacer en caso de que tu información privada sea filtrada en Internet?

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, el uso de información personal sin consentimiento es solo una manera de infringir la ley. También las sanciones pueden deberse al no tener adecuadas medidas de seguridad para proteger la información de un banco de datos personales, quebrar la obligación de la confidencialidad o no informar adecuadamente la condiciones del tratamiento de datos personales.

De acuerdo con Agencia Andina, cualquier persona que haya constatado alguna contravención de la normativa de protección de datos personales puede denunciar el caso al correo electrónico protegetusdatos@minjus.gob.pe.

En los casos de tutela (cuando, por ejemplo, se desea que el nombre de la persona afectada no esté asociado a una noticia negativa disponible en internet o a ciertos resultados de una búsqueda en Google), se recomienda acercarse a la entidad involucrada o al medio de comunicación que publicó el contenido y solicitar el retiro de la información.

“La empresa tendrá que responder en un plazo de diez días. Si no responde o la respuesta no es satisfactoria, puede venir aquí”, indica María Gonzáles, directora de la Dirección de Protección de Datos Personales. Luego, la Autoridad realizará una evaluación de cada caso y determinará si lo solicitado es viable o no en el marco de la normativa vigente.

CIBERSEGURIDAD | Situación nacional

Una investigación hecha por la empresa de ciberseguridad CompariTech reveló que el Perú es el segundo país más vulnerable en la región, después de Brasil. A nivel internacional, nuestro país ocupa el puesto 17.